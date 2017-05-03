Больше всего денег в регионе тратит мэрия Липецка

Управление главного смотрителя выбилось в «короли госзаказа».

Официальный сайт единой информационной системы государственных закупок РФ представил данные топ-рейтингов по тендерам за последний месяц. Свои лидеры в сфере осваивания бюджета есть и у Липецкой области.



«Королем госзаказа» за апрель 2017 года в регионе стало ведомство мэрии Липецка. Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя» провело через тендеры 917,5 млн рублей. Второе место заняла администрация Задонского района с 545,7 млн рублей. Тройку лидеров замыкает комитет по коммунальному хозяйству Ельца — 124,2 млн рублей. На четвертом месте с тендерами на 110,8 млн находится управление здравоохранения Липецкой области. Также в первой пятерке указана мэрия города Грязи — 53,7 млн рублей.



Лидерами по максимальной сумме государственной закупки в апреле в Липецкой области стали те же ведомства, что и по общей сумме трат, но в ином порядке. Все 545,7 млн рублей администрация Задонского района отдает за школу с бассейном. Учреждение образования для 800 учеников должно быть построено к 2019 году. Самым дорогим лотом управления главного смотрителя - на 258,3 млн рублей — стал ремонт дорог на улицах 9-го Мая, Механизаторов, Ангарская, Юношеская. Контрактные отношения намерены прекратить в течение года. 78,5 млн рублей мэрия Ельца отдает также за дорожные ремонты.



Верхушку разбивки по числу проведенных тендеров, как и прежде, составляют учреждения здравоохранения. Только один онкодиспансер 40 раз заказывал товары или услуги. А вот Усманский противотуберкулезный детский санаторий провел только 12 аукционов и занял 50 место сводного рейтинга.



Всего в Липецкой области за апрель было проведено 1 614 тендеров на общую сумму 1,5 млрд рублей. Относительная экономия на аукционах составила 12,37% или 31,7 млн рублей. Общая доля липецких госзакупок в электронных тендерах России составила 0,39%.