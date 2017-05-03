Общество

сегодня, 11:22

Больше всего денег в регионе тратит мэрия Липецка

5 766
#госзаказ #рейтинг #тендер
1
Больше всего денег в регионе тратит мэрия Липецка

Управление главного смотрителя выбилось в «короли госзаказа».

Официальный сайт единой информационной системы государственных закупок РФ представил данные топ-рейтингов по тендерам за последний месяц. Свои лидеры в сфере осваивания бюджета есть и у Липецкой области.

«Королем госзаказа» за апрель 2017 года в регионе стало ведомство мэрии Липецка. Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя» провело через тендеры 917,5 млн рублей. Второе место заняла администрация Задонского района с 545,7 млн рублей. Тройку лидеров замыкает комитет по коммунальному хозяйству Ельца — 124,2 млн рублей. На четвертом месте с тендерами на 110,8 млн находится управление здравоохранения Липецкой области. Также в первой пятерке указана мэрия города Грязи — 53,7 млн рублей.

Лидерами по максимальной сумме государственной закупки в апреле в Липецкой области стали те же ведомства, что и по общей сумме трат, но в ином порядке. Все 545,7 млн рублей администрация Задонского района отдает за школу с бассейном. Учреждение образования для 800 учеников должно быть построено к 2019 году. Самым дорогим лотом управления главного смотрителя - на 258,3 млн рублей — стал ремонт дорог на улицах 9-го Мая, Механизаторов, Ангарская, Юношеская. Контрактные отношения намерены прекратить в течение года. 78,5 млн рублей мэрия Ельца отдает также за дорожные ремонты.

Верхушку разбивки по числу проведенных тендеров, как и прежде, составляют учреждения здравоохранения. Только один онкодиспансер 40 раз заказывал товары или услуги. А вот Усманский противотуберкулезный детский санаторий провел только 12 аукционов и занял 50 место сводного рейтинга.

Всего в Липецкой области за апрель было проведено 1 614 тендеров на общую сумму 1,5 млрд рублей. Относительная экономия на аукционах составила 12,37% или 31,7 млн рублей. Общая доля липецких госзакупок в электронных тендерах России составила 0,39%.
5 766
#госзаказ #рейтинг #тендер
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

СТАЛИН

8 минут назад
ЕСЛИ ОНИ ЭТИ ЦИФРЫ ОБНАРОДУЮТ -БУДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ
ответить

народ

15 минут назад
Почему только пишут , осваивают , осваивают наши с вами бюджетные денежки от наших налогов . А где отчет перед народом , что на них сделано ? И по какой цене закуплен материал ? И сколько ушло на оплаты рабочим ? ВОТ ЭТИМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ НАРОД !!!
ответить

Гость

41 минуту назад
Жопа, ТОЧНО!Скоро будет каша просроченная готова
ответить

Жопа

53 минуты назад
Наш губернатор объявил , что город к 9 мая готов!!! Скажу честно, я с ним полностью согласна! Фронтовые дороги построены, противотанковые ямы равномерно распределены по улицам, оборонительные траншеи по тротуарам выкапываются!!! ВРАГ - НЕ ПРОЙДЕТ!!!
ответить

красиво жить

58 минут назад
не запретит Сталин.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками
#День Победы #9 мая
1
В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками

28 минут назад

Общество
На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья
#строительство #отчет
6
На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья

41 минуту назад

Общество
Житель области получил за обман суда год исправительных работ
#лжесвидетельство
1
Житель области получил за обман суда год исправительных работ

сегодня, 11:25

Общество