Грязи впали в Средневековье.

В Липецкой области педиатра обвинили в чёрной магии и колдовстве. В одном из домов на улице Тамбовской города Грязи в каждый почтовый ящик положили напечатанные листовки с призывом «Берегите ваших детей!».

Фотография одной из них уже появилась в Инстаграм. Пользователь соцсети сразу предупреждает: «Какая-то чёрная пиар-акция! А вообще, это такой бред, мне кажется, такое только в Грязях могут на полном серьёзе делать! И ведь поверят и реально к доктору ходить перестанут!»

— Педиатр детской поликлиники Огнерубов В.Е. занимается чёрной магией и колдовством, — говорится в попахивающих Средневековьем листовках. — Зачем ему это нужно — непонятно. Он наводит на детей порчу на различные заболевания (это доказано, обращались к знающим людям), поэтому на его участке дети болеют чаще и дольше других детей нашего города. Перед дверью в его кабинет постоянно толпа народа. Своему непосредственному начальству он делает привороты к себе, поэтому чувствует себя на рабочем месте вполне уверенно и комфортно. Родители, задумайтесь над этой информацией.

Виктор Огнерубов узнал о листовке про магию из звонка корреспондента GOROD48.

— Перед дверью в мой кабинет, действительно, постоянно толпа народа! - пошутил Виктор Егорович. — И если бы я занимался какой-то магией, первое, чтобы я сделал, исправил бы это! Ежедневно я принимаю от 40 до 45 детей при норме в 20 пациентов. Меня знает весь город! Дело в том, что на весь Грязинский район всего 7 врачей-педиатров при детском населении в 14 тысяч человек!

По словам Виктора Огнерубова, жаловаться на клевету в правоохранительные органы он не будет — пусть это останется на совести тех, кто напечатал и распространил такие листовки. И даже «подозреваемых» в одновременно смешном и грустном навете у доктора нет: за последнее время он ни с кем не ссорился, врагов у него нет.

— А обиженным так и передайте — пусть приходят, — отметил Виктор Огнерубов.

Фото instagram.com