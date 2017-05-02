Женский православный день отметили в Елецком госуниверситете

В Елецком государственном университете им. И.А. Бунина прошел концерт в честь празднования православного женского дня святых жен-мироносиц, организованный Елецкой епархией.

"Немногие знают, что 8 марта не единственный женский праздник в году. В воскресенье третьей недели после Пасхи Православная церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и других, которые в самые тяжкие моменты земной жизни Иисуса Христа всегда находились рядом с ним", сообщили в университете.

В университете в честь праздника прошел концерт. Представители епархии подарили присутствовавшим на мероприятии представительницам прекрасного пола цветы и памятную открытку.

С авторскими песнями перед собравшимися в зрительном зале выступил выпускник Елецкого колледжа искусств им. Т.Н. Хренникова и ЕГУ им. И. А. Бунина, победитель и лауреат многих Всероссийских и Областных конкурсов Сергей Гудаев, в исполнении которого прозвучали проникновенные песни о нежности, доброте, радости и умиротворении, адресованные всем женщинам.