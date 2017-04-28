Липчане проголосовали за московский проект преобразования Нижнего парка

На портал «Открытый Липецк» зашло рекордное количество горожан.

Как уже сообщал GOROD48, администрация Липецка отобрала два проекта преобразования Нижнего парка из четырех, предложенных столичным КБ «Стрелка». Эти проекты мэрия разместила на общегородской платформе «Открытый Липецк», предложив общественности проголосовать за наиболее понравившийся.



Сегодня голосование закончилось. В нем участвовали 900 человек, что является, по словам руководителя пресс-службы мэрии Ирины Соколовой, показателем необычайной активности горожан. 89% из тех, кто зарегистрировался на портале «Открытый Липецк», отдали свои голоса проекту №7138, который отличался от проекта №6174 большим количеством картинок.



- Определит победителя открытого национального конкурса на разработку концепции благоустройства ключевых пространств в Липецке его организатор, Минстрой России. Это случится, по моим сведениям, 3 июня, - сообщила GOROD48 главный архитектор Липецка Татьяна Азова.



Впрочем, к предложенным москвичами эскизам у департамента градостроительства и архитектуры мэрии есть ряд замечаний и предложений.



В администрации Липецка хотят видеть обустройство входов в Нижний парк, благоустройство существующих зеленых и знаковых зон, организацию велоинфраструктуры и реорганизацию и озеленение парковочных зон. Основная идея парка - место для организации основных городских и событийных мероприятий. Москвичам предложено уделить максимум внимания дендрологическому разнообразию старейшего парка города. Главная идея авторов проекта - всесезонность парка как главной городской зеленой зоны, привлекательной для туристов и горожан.



- Мы видим парк, как историческое место с минеральными источниками, в котором, тем не менее, должны присутствовать и современные модели отдыха, - говорит глава города Липецка Сергей Иванов. - Хочется оптимизировать пространство таким образом, чтобы парк стал привлекателен для горожан всех возрастов.