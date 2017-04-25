В результате обрушения склада Pepsico есть пострадавшие

По предварительным данным, в результате обрушения склада компании Pepsico в Лебедяни пострадали два человека. Общая площадь обрушения, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, составила 300 кв.м.

Напомним, автоматизированный склад готовой продукции на улице Матросова в Лебедяни рухнул сегодня около 10.00. разбором завалов занимаются отдельные группы МЧС, подразделения пожарных-спасателей. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Как пишут в соцсетях жители Лебедяни, во время техногенной аварии разлилось несколько тонн сока, жидкость вытекла на прилегающие к сладу улицы.



