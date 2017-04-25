Происшествия

сегодня, 10:44

В результате обрушения склада Pepsico есть пострадавшие

16 5836
#спасатели #обрушение склада
8
В результате обрушения склада Pepsico есть пострадавшие

По предварительным данным, в результате обрушения склада компании Pepsico в Лебедяни пострадали два человека. Общая площадь обрушения, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, составила 300 кв.м.

Напомним, автоматизированный склад готовой продукции на улице Матросова в Лебедяни рухнул сегодня около 10.00. разбором завалов занимаются отдельные группы МЧС, подразделения пожарных-спасателей. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. 

Как пишут в соцсетях жители Лебедяни, во время техногенной аварии разлилось несколько тонн сока, жидкость вытекла на прилегающие к сладу улицы.


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16 5836
#спасатели #обрушение склада
8

Комментарии (17)

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Леночка

22 секунды назад
Абалдеть, какая страсть........
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Мелкий

14 минут назад
Жесть
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Алексей

15 минут назад
в больнице уже 25 человек.
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Лосева

17 минут назад
Соболезнования сотрудникам предприятия и их родственникам. Скорейшего выздоровления пострадавшим
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ЖОРА

21 минуту назад
БОРЦОВА ПРИГЛАСИТЕ НА МЕСТО
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пахарь-трахарь

26 минут назад
Карим, Ты ножкой называешь тот мосол который торчит ? Да , со вкусом у тебя явно проблемы , ты зечяра озабоченый ?
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ужас

29 минут назад
Власть и бизнес одно целое , Согласен с тобой. главно что бизнес несет убытки, теперь лишний порш не купит себе, а люди пофиг. Главное бизнес!
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местный

38 минут назад
Лиза, пока в больнице нет ни кого. Жду альпинистов чтобы снять 3 человек(наладчиков) с верхней части здания. пока предварительно 5 человек могли пострадать. Склад полностью автоматизирован. Все что есть на данный момент.
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Лиза

45 минут назад
Скажите, что с людьми?!!! У меня там брат!
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Власть и бизнес одно целое

47 минут назад
Ничего личного это бизнес .только интерес и деньги а виновник будет Вася пупкин.
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