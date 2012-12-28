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Общество
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сегодня, 16:50
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Управление сельского хозяйства области возглавил человек из Гостехнадзора
С завтрашнего дня областное управление сельского хозяйства возглавит Сергей Кузовлев. До этого назначения он руководил областной инспекцией Гостехнадзора.
Напомним, прежний начальник управления сельского хозяйства Алексей Телков в июле этого года возглавил Лебедянский район, оставшийся без главы администрации после того как горсовет Липецка избрал мэром Романа Ченцова.
Начальником управления сельского хозяйства Алексей Телков стал после того, как его многолетний начальник Олег Долгих ушел на пенсию.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
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