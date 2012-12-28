Управление сельского хозяйства области возглавил человек из Гостехнадзора

С завтрашнего дня областное управление сельского хозяйства возглавит Сергей Кузовлев. До этого назначения он руководил областной инспекцией Гостехнадзора.

О назначении 44-летнего Сергея Кузовлева начальником управления сельского хозяйства Липецкой области сообщило сегодня правительство региона. Сергей Кузовлев — уроженец села Первомайское Лев-Толстовского района. В 2003 году закончил ЛГТУ, служил в рядах Вооруженных Сил России. Работал на предприятиях сельского хозяйства, был заместителем главы поселка Лев-Толстой. С 2009 года до настоящего момента работал в Гостехнадзоре по Липецкой области. Прошел путь от инспектора до руководителя.Напомним, прежний начальник управления сельского хозяйства Алексей Телков в июле этого года возглавил Лебедянский район, оставшийся без главы администрации после того как горсовет Липецка избрал мэром Романа Ченцова.Начальником управления сельского хозяйства Алексей Телков стал после того, как его многолетний начальник Олег Долгих ушел на пенсию.