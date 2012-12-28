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2142
сегодня, 16:50
23

Управление сельского хозяйства области возглавил человек из Гостехнадзора

С завтрашнего дня областное управление сельского хозяйства возглавит Сергей Кузовлев. До этого назначения он руководил областной инспекцией Гостехнадзора.

О назначении 44-летнего Сергея Кузовлева начальником управления сельского хозяйства Липецкой области сообщило сегодня правительство региона. Сергей Кузовлев — уроженец села Первомайское Лев-Толстовского района. В 2003 году закончил ЛГТУ, служил в рядах Вооруженных Сил России. Работал на предприятиях сельского хозяйства, был заместителем главы поселка Лев-Толстой. С 2009 года до настоящего момента работал в Гостехнадзоре по Липецкой области. Прошел путь от инспектора до руководителя.

Напомним, прежний начальник управления сельского хозяйства Алексей Телков в июле этого года возглавил Лебедянский район, оставшийся без главы администрации после того как горсовет Липецка избрал мэром Романа Ченцова.

Начальником управления сельского хозяйства Алексей Телков стал после того, как его многолетний начальник Олег Долгих ушел на пенсию.

Фото: Telegram-канал Липецкая область
назначение
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Мегафон
1 минуту назад
Один мой знакомый, завклубом, ...
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Житель
сегодня, 21:56
Ну все сходится! Прямая связь и опыт релевантный : из ветеринаров—в меры, из гостехнадзора —в управление сельского хозяйства
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Гость
сегодня, 20:58
Точно из народа, который живет и считает рубли!
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Удачи
сегодня, 20:31
успехов тебе на новой должности от души
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Кулик
сегодня, 20:30
Ждите повышение цен на хлеб)))
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рома
сегодня, 20:14
сразу ,что оннннннннннн
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Мудрый
сегодня, 20:06
По-моему,в Политехе не готовят специалистов по сельскому хозяйству....
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Пердимонокль
сегодня, 20:05
Какое честное лицо. Сразу видно- человек из народа.
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вот так
сегодня, 20:03
Чиновников освободят от ответственности за негативные результаты, если причиной станет нехватка денег в бюджете.
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+5!!!
сегодня, 19:57
Чёт "усталый" какой-то...
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