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42 минуты назад
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Областное управление сельского хозяйства возглавила советник губернатора Екатерина Маркова

Прежний начальник управления Сергей Кузовлев вернулся на свою предыдущую должность.

С 22 ноября областное управление сельского хозяйства возглавляет 39-летняя Екатерина Маркова. До назначения она работала в ЛГТУ и советником губернатора Липецкой области. Прежний начальник управления Сергей Кузовлев переведён на должность начальника областного Готсехнадзора.

Пресс-служба правительства области приводит биографию Екатерины Марковой:

«Родилась в 1985 году. В 2007-м окончила Липецкий педагогический университет, специальность «менеджер/государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начала учителем экономики в школе села Кузьминские Отвержки, совмещая работу научным сотрудником на факультете экономики и информатики в ЛГПУ. Затем занимала ряд должностей в ГНУ НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-черноземного района РФ Российской академии сельскохозяйственных наук в Воронеже.

Трудилась в ЛГТУ, где в разные годы была доцентом кафедры менеджмента, а потом её заведующей, также занимала в этом вузе должность завкафедрой государственного управления и менеджмента.

С 7 ноября 2024 года и до настоящего назначения была советником губернатора Липецкой области».

44-летний Сергей Кузовлев работал начальником управления сельского хозяйства всего три месяца — на должность он был назначен 29 августа. До этого назначения он возглавлял областную инспекцию Гостехнадзора, куда теперь и вернулся. 
кадры
правительство области
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Нервная мать
13 минут назад
Ни агроном, ни ветеринар..К полю и сельскому хозяйству не имеет никакого отношения. Хотя о чем это я. Как она может развалить то, чего и так нет. А вот управлять этим сможет легко. Одно хоть радует- не 20 лет от роду, а почти 4 десятка.
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Лип
15 минут назад
Мэнэджэр
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Надежда
20 минут назад
Ну и где тут связь с с-х? Где опыт работы хотя бы руководителем с-х предприятия, агрономом? Как всегда- каждый суслик-агроном!
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Наводит на мысли
20 минут назад
Все назначения только женщин
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Липецкой
24 минуты назад
Насоветовала! Хватит! А в братской Бедоруссии президентом работает агроном и директор совхоза! Уже скоро 30лет. Отсюда и порядок, и коровки мычат, и бульбы вдоволь!
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Был
10 минут назад
Только все бульбаши у нас на заработках - и цену у них в 2 раза выше
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Ну, Ну..
31 минуту назад
Цитата: "Сергей Кузовлев переведён на должность начальника областного ГоТСехнадзора"
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ЛТЗ
31 минуту назад
Меня, вот это всё, уже даже не удивляет, не злит и не веселит.
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