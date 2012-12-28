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Общество
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42 минуты назад
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Областное управление сельского хозяйства возглавила советник губернатора Екатерина Маркова
Прежний начальник управления Сергей Кузовлев вернулся на свою предыдущую должность.
Пресс-служба правительства области приводит биографию Екатерины Марковой:
«Родилась в 1985 году. В 2007-м окончила Липецкий педагогический университет, специальность «менеджер/государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начала учителем экономики в школе села Кузьминские Отвержки, совмещая работу научным сотрудником на факультете экономики и информатики в ЛГПУ. Затем занимала ряд должностей в ГНУ НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-черноземного района РФ Российской академии сельскохозяйственных наук в Воронеже.
Трудилась в ЛГТУ, где в разные годы была доцентом кафедры менеджмента, а потом её заведующей, также занимала в этом вузе должность завкафедрой государственного управления и менеджмента.
С 7 ноября 2024 года и до настоящего назначения была советником губернатора Липецкой области».
44-летний Сергей Кузовлев работал начальником управления сельского хозяйства всего три месяца — на должность он был назначен 29 августа. До этого назначения он возглавлял областную инспекцию Гостехнадзора, куда теперь и вернулся.
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