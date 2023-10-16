Общество

30 минут назад

Евгения Уваркина: «Не доверяю ни управляющим компания, ни «Квадре»

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#отопление #Евгения Уваркина #подвалы
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Евгения Уваркина: «Не доверяю ни управляющим компания, ни «Квадре»

Глава Липецка потребовала от энергетиков и «управляшек» актуализировать городскую схему теплоснабжения, а также включить в договоры параметры теплоносителя на входе в многоквартирные дома.

После утреннего разноса «Квадры» и управляющих компаний Евгения Уваркина продолжила разбор полетов на совещании с председателем ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний», представителем ассоциации «УО ЖКХ» и энергетиками.

— Не доверяю ни вам, ни «Квадре». Вы часто вводите жителей города в заблуждение. Сейчас ключевой вопрос — отсутствие качественной коммуникации между вами в созданном общем чате с моим участием. Я настаиваю, чтобы в чате были как руководители УК, так и первые лица ресурсных организаций, — сказала мэр.

По мнению Евгении Уваркиной, энергетикам и «управляшкам» необходимо включить в договоры указание параметров теплоносителя на входе в каждый многоквартирный дом, чтобы избежать переваливания друг на друга ответственности за отсутствие тепла в квартирах липчан. Без этого пункта имеющиеся договоры формальны, «это замкнутый круг и порочная система».

— Мы от побуждений переходим к понуждению, — сказала глава города. — Городская администрация готова стать посредником в этой работе.

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В некоторых из ранее неподключенных к центральному отоплению 56 домов в течение дня батареи стали горячими, а вот в доме №2 по улице адмирала Макарова, «Квадра» сегодня отключила отопление. До конца недели по просьбе подрядчика регионального Фонда капремонта.

— Вы видели прогноз погоды? По ночам уже до ноля градусов. Почему в этом доме отключили тепло, если на это у нас раньше не было заявки? — вспылила мэр.

Оказалось, подрядчик ФКР три месяца вычищал подвал от залежей мусора и следов сточных вод.

— Вот ещё один негативный пример отсутствия должной коммуникации! Я даю всем участникам этого процесса двое суток на то, чтобы выполнить работы в подвале этого дома и дать тепло его жителям! — сказала глава города.

Затем Евгения Уваркина выслушала председателя департамента развития территории Ольгу Логинову, которая рассказала о комиссионном обследовании двух домов, собравших множество однотипных жалоб: по улицам Неделина, 31 и Горького, 7. Жители 31-го дома с 1 сентября прошлого года 15 раз пожаловались в ЕДС на вонь в подвале, который заливают нечистоты, а жители 7-го дома пожаловались на такую же проблему 18 раз. В обоих случаях, что примечательно, подвалы определены департаментом ЖКХ под укрытия. В итоге, попав под прессинг мэрии и Госжилинспекции, УК «Вариант» (ранее «Спутник» — у компании сменилась вывеска, но остался тот же бенефициар Сергей Малеев) заменила кусок равной канализационной трубы в доме на Неделина, а УК «Маяк» (ранее «Липецкая УК» с бенефициаром Валентином Дубининым) сделала то же самое в доме на улице Неделина.

— В городе работают плохие управляющие компании, раз они не могли долгое время справиться с засорами, — резюмировала мэр.

Евгения Уваркина также выяснила, что в нарушение всех правил в канализационный коллектор дома по улице Горького, 7 сливает свои нечистоты пивной ресторан «Хмель Хаус», расположенный в отдельном здании с адресом 7а.

— Нужно подключить к этой истории управление потребительского рынка и Роспотребнадзор! — возмутилась мэр.

— В этом случае нужен отдельный выпуск в канализационный колодец! Просто необходимо перекрыть этому ресторану холодную воду – его собственник сам к нам прибежит, — подкинул еще одну идею решения проблемы Алексей Клюев.

Глава Липецка попросила комиссию, в которую помимо чиновников входят представители ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» и ассоциации «УО ЖКХ», буквально выворачивать наизнанку те «управляшки», на которые больше всего жалуются липчане.

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— Задача — добиться того, чтобы УК начали работать. Цель — полный аудит дома. Если вы пришли, то нужно полное исследование больного организма. Я хотела бы знать, в чем заключался текущий ремонт этого года по сравнению с прошлым. Вы должны действовать как команда медиков, как проктолог, гинеколог, лор! Чтобы никакая УК не хотела встречаться с нашей комиссией!

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Глава Липецка не зря первым из списка «врачей» упомянула проктолога: по ее словам, в сводной таблице обращений горожан в ЕДС, в мэрию, на портал «Развиваем Липецкую область вместе» 6 545 жалоб из 9 788 с начала года — на состояние подвалов. В ТОП-10 конца антирейтинга попали дома по улицам Российская, 4 (ООО «Сервис-Плюс»), Кривенкова, 3 (УК «Эксперт»), Катукова, 26 (УК «Солнечный город»), Неделина, 49 (УК «Вариант»), Горького, 7 (УК «Маяк»), Детская, 26 (УК «Континент»), 9-й микрорайон, 20а (УК «КиТ»), Меркулова, 39 (УК «Новый город»), 8 Марта, 24/4 (УК «Маяк») и Детская, 16 (УК «Угловая»). Заметим, что некоторые дома из этого списка находятся в ведении «врачей» из сформированной мэрией для полного аудита спецкоманды.
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#отопление #Евгения Уваркина #подвалы
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Комментарии (11)

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строитель

27 секунд назад
Верно ! караван укашек!
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александр

1 минуту назад
А Угловая ? По Детской 16 подвал чистился всё лето и там фонд капремонта с большим опозданием проводит капитальный ремонт инженерных сетей из -за проблем с Угловой по чистке вовремя подвала.
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Сергей

2 минуты назад
Интересное чтиво. Депутатская 55а, подвал был затоплен нечистотами в течении 2 лет. Так же, УК Вариант (Спутник). Так-же, меняли кусок трубы. Заявок было не счесть. Писали везде (в администрацию кстати тоже, постоянно и губернатору). Сдвинулось с мёртвой точки, когда уже в прессе написали. А в этих новостях о нас тишина.. Ну и сидим без отопления на данный момент. Может это месть УК Вариант, за то что так рьяно заставляли подвал очистить и пробить засоры?
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Игорь

4 минуты назад
Я уже две заявки сделал в ЕДС, а толку ноль. УК Вариант вообще нет в этом списке из 56 домов. Хотя половина 16-го микрорайона без тепла. Бардак.
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Древний

7 минут назад
Собака лает, караван идёт.
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Коммунист

10 минут назад
Контингент, вы тоже это заметили?
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Липчанин

10 минут назад
Молодец мэр! Так держать!
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Иван

10 минут назад
Ха-хаха
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Липчанин

18 минут назад
Очень глупо, обидно за уровень главы города
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житель Липецка

19 минут назад
Депутатская д.78 --батареи еле теплые.
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