В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело

16-летний парень на автомобиле врезался в столб. В аварии погибла 15-летняя девушка, ещё трое подростков пострадали: сам водитель и двое его пассажиров — 16-летний юноша и 14-летняя девушка.