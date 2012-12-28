За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
16-летний парень на автомобиле врезался в столб. В аварии погибла 15-летняя девушка, ещё трое подростков пострадали: сам водитель и двое его пассажиров — 16-летний юноша и 14-летняя девушка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, речь идёт о резонансном ДТП, которое произошло вечером 30 ноября 2024 года в Липецком районе на дороге Тюшевка - Кузьминские Отвержки.
Напомним, 16-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» не справился с управлением, наехал на обочину, машина опрокинулась и врезалась в опору ЛЭП.
На месте погибла 15-летняя пассажирка «Шкоды». Сам водитель и еще двое его пассажиров — 16-летний юноша и 14-летняя девушка получили травмы.
«Прокуратурой Липецкого района установлено, что местный житель неоднократно позволял своему несовершеннолетнему сыну управлять автомобилем и с 15 лет обучал его вождению. Во время одной из поездок мальчик потерял контроль над транспортным средством», — рассказали в прокуратуре.
Сам юный водитель уже признан виновным по пункту «в» части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами» и отбывает наказание.
