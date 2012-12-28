В Липецке отремонтируют полкилометра улицы Московской

на ранее сэкономленные от дорожных торгов средства.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии объявило о поиске подрядчика на ремонт участка автомобильной дороги на улице Московской от остановки «Улица Московская» до площади Николая Великолепова (съезда на Северный проезд).Начальная цена контракта — 27 028 404 рубля. Эти деньги от экономии средств, полученных администрацией Липецка на дорожные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (в Липецке в 2027 году отремонтируют дороги на Заводской площади и проезда от нее до улицы Ковалева, на улице Урицкого, от улицы Шишкина до железнодорожного переезда, на улицах Кирпичной (Силикатный), Буденного (Коровино), Киевской, Верхней, Индустриальной (от дома №47 и дальше), Суворова и Парковой на Новолипецке, Краснозаводской (район ЛТЗ), участке Елецкого шоссе (от дома №15 до кольцевой развязки с улицей Хренникова). Работы по этому контракт выполнит компания «Инфинити Групп» за 279,1 млн рублей при начальной цене лота в 328,3 миллиона.550 метров улицы Московской подрядчик обязан отремонтировать до 31 августа 2027 года. Исполнитель работ должен снять верхний слой дорожного покрытия фрезой, а потом накатать два слоя нового асфальтобетона общей площадью 10 000 кв. метров. Контрактом предусмотрено нанесение дорожной разметки, ремонт светофоров, дорожных ограждений и знаков.