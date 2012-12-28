Заказчики дома отсудили у строительной компании 6,1 миллиона рублей

С июля 2024 года строители лишь заложили фундамент.

Усманский районный суд защитил права потребителей, расторгнув договор подряда на строительство частного дома и взыскав со строительной компании 6,1 миллиона рублей.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2024 года заказчики заключили с компанией договор на строительство жилого дома. Но стройка встала: к моменту судебного разбирательства компания завершила лишь первый этап работ — заложила фундамент. В апреле 2026 года заказчики направили компании письмо об отказе от договора подряда, но оно осталось без удовлетворения. Тогда клиенты пошли в суд.Суд установил факт неисполнения строительной компанией своих обязательств, и договор с ней расторгнут. С компании в пользу истцов в равных долях взысканы: средства по договору 1 996 490 рублей и неустойка в таком же размере, компенсация морального вреда — 80 000 рублей и штраф в 2 036 490 рублей.