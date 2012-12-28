Первая пошла: в Липецке объявили торги на ремонт школ в 2027 году: первой станет 28-я на Соколе

Всего в следующем году с учетом тех, ремонт которых начался этой осенью, обновят восемь школ.

Управление строительства администрации Липецка объявило торги на ремонт школы №28 на площади Ксении Константиновой. Ее главный корпус построен еще в 1935 году.Начальная цена контракта — 140,2 млн рублей. Будущему подрядчику предстоит заменить крышу, инженерные сети, полы, выровнять стены. В школе появится новая входная группа, окна, подвесные потолки. Сдать объект заказчику исполнитель работ обязан к 1 августа.28-я школа, таким образом, станет первой ласточкой новых капремонтов общеобразовательных учреждений в следующем году. Скоро заказчик объявит торги на капремонт второго корпуса 49-й школы, а также 19-й и 25-й. С учетом переходящих двухлетних контрактов, к 1 сентября 2027 года в Липецке отремонтируют восемь школ (обновление школ №№ 7, 42, 62 и 70 началось этой осенью).Также в следующем году мэрия отремонтирует четыре детских сада.