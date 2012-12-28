18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
Первая пошла: в Липецке объявили торги на ремонт школ в 2027 году: первой станет 28-я на Соколе
Общество
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сегодня, 12:01
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Первая пошла: в Липецке объявили торги на ремонт школ в 2027 году: первой станет 28-я на Соколе
Всего в следующем году с учетом тех, ремонт которых начался этой осенью, обновят восемь школ.
Начальная цена контракта — 140,2 млн рублей. Будущему подрядчику предстоит заменить крышу, инженерные сети, полы, выровнять стены. В школе появится новая входная группа, окна, подвесные потолки. Сдать объект заказчику исполнитель работ обязан к 1 августа.
28-я школа, таким образом, станет первой ласточкой новых капремонтов общеобразовательных учреждений в следующем году. Скоро заказчик объявит торги на капремонт второго корпуса 49-й школы, а также 19-й и 25-й. С учетом переходящих двухлетних контрактов, к 1 сентября 2027 года в Липецке отремонтируют восемь школ (обновление школ №№ 7, 42, 62 и 70 началось этой осенью).
Также в следующем году мэрия отремонтирует четыре детских сада.
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