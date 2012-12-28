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570
56 минут назад
2

Очередное ДТП на угнанном автомобиле: подозреваемый задержан

Угонщик врезался в мостовое ограждение.

5 ноября в Становлянском округе в полицию обратился 56-летний мужчина с заявлением об угоне автомобиля «Опель», на котором ездит его 23-летний сын. В угоне сын подозревал своего знакомого, у которого днем раньше был в гостях.

«22-летний житель Становлянского округа задержан. По данным следствия, днём у него в гостях был знакомый, приехавший на автомобиле. К вечеру он уснул, а подозреваемый решил покататься на его автомобиле. Но далеко не уехал — попал в ДТП, зацепив мостовое ограждение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Напомним, что ночью 2 ноября в Липецке на улице Гагарина изрядно выпивший 25-летний липчанин угнал «Ладу Калину», но тоже попал в ДТП — уткнулся в соседний «Ниссан» и заснул.
ДТП
угон
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Комментарии (2)

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Сначала новые
очередной
35 минут назад
тонировщик
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Реакция
36 минут назад
Угонять научились а ездить забыли
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