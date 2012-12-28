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Происшествия
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56 минут назад
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Очередное ДТП на угнанном автомобиле: подозреваемый задержан
Угонщик врезался в мостовое ограждение.
«22-летний житель Становлянского округа задержан. По данным следствия, днём у него в гостях был знакомый, приехавший на автомобиле. К вечеру он уснул, а подозреваемый решил покататься на его автомобиле. Но далеко не уехал — попал в ДТП, зацепив мостовое ограждение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Напомним, что ночью 2 ноября в Липецке на улице Гагарина изрядно выпивший 25-летний липчанин угнал «Ладу Калину», но тоже попал в ДТП — уткнулся в соседний «Ниссан» и заснул.
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