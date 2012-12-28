18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
Угодившая в коммунальный порыв 19-летняя беременная липчанка продолжает лечение в ожоговом центре
Происшествия
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сегодня, 10:10
Один человек погиб и один пострадал в пожаре на улице Индустриальной
Горел жилой дом на двух владельцев.
Еще один пожар вспыхнул этой ночью на улице Тельмана: сгорели два строительных вагончика и три повреждены.
В выходные зарегистрированы шесть пожаров. Так, 7 ноября в селе Ломовое Чаплыгинского округа очевидцы успели потушить горящий аккумулятор автомобиля «КамАЗ». В селе Елецкая Лозовка Хлевенского округа сгорела баня. Уже 8 ноября в селе Мокрое Лебедянского округа сгорела надворная постройка, оплавилась проводка в автомобиле «Нива», пожарные успели вынести из огня два газовых баллона. Также за выходные пожарные дважды тушили мусор на открытом пространстве в разных муниципалитетах и деревянные шпалы в липецком посёлке Дачный.
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