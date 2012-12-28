Один человек погиб и один пострадал в пожаре на улице Индустриальной

Горел жилой дом на двух владельцев.

Гибелью 69-летней женщины закончился пожар вспыхнувший ночью 9 ноября в Липецке на улице Индустриальной. Во время возгорания в доме на двух хозяев также пострадал 57-летний мужчина. В половине дома огонь уничтожил внутреннюю отделку комнаты, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Еще один пожар вспыхнул этой ночью на улице Тельмана: сгорели два строительных вагончика и три повреждены.В выходные зарегистрированы шесть пожаров. Так, 7 ноября в селе Ломовое Чаплыгинского округа очевидцы успели потушить горящий аккумулятор автомобиля «КамАЗ». В селе Елецкая Лозовка Хлевенского округа сгорела баня. Уже 8 ноября в селе Мокрое Лебедянского округа сгорела надворная постройка, оплавилась проводка в автомобиле «Нива», пожарные успели вынести из огня два газовых баллона. Также за выходные пожарные дважды тушили мусор на открытом пространстве в разных муниципалитетах и деревянные шпалы в липецком посёлке Дачный.