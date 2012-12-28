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В России
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49 минут назад
В Татарстане 11 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, в результате чего, по предварительным данным, никто не пострадал.
«В ходе плановых маневровых работ с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового железнодорожного состава», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Это произошло на подъездных железнодорожных путях ООО «Железнодорожное управление» в Комсомольском районе, вблизи улицы Авторемонтная, — передает РИА Новости.
Сейчас там ликвидируют последствия ЧП.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Уточняется, что данный участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО «РЖД», движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержки в графике движения поездов отсутствуют.
Для ликвидации последствий схода силами собственника объекта сформирована восстановительная бригада. Проведение ремонтно-восстановительных работ запланировано на текущие сутки.
Причины происшествия устанавливаются специальной технической комиссией.
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