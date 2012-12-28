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В России
сегодня, 10:14

ФСБ предотвратила серию терактов с заминированными очками для дронов

Специалисты-взрывотехники установили, что украинские спецслужбы вместо кулеров охлаждения внедрили в них самодельные взрывные устройства.

ФСБ предотвратила серию терактов, планировавшихся спецслужбами Украины. Они хотели направить в зону СВО партию очков для управления FPV-дронами, в которые были заложены самодельные взрывные устройства, — передает РИА Новости.

«Для поставки указанных средств поражения в подразделения Минобороны России сотрудники спецслужб Украины под видом псевдопатриотов с анонимных аккаунтов в мессенджере Telegram установили контакты с представителями российских гуманитарных организаций и благотворительных фондов», — отмечается в сообщении.

В ходе переписки с волонтерами противник действовал скрытно, не сообщал свои данные, номера телефонов, сведения о местах работы, отказывался переходить для телефонной связи в мессенджер и в обязательном порядке требовал видео со словами благодарности от российских бойцов.

«По замыслу противника, в дальнейшем волонтеры должны были направить FPV-очки с СВУ в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для операторов БПЛА, непосредственно участвующих в боевых действиях против ВСУ. Детонация взрывных устройств должна была произойти при включении FPV-очков и привела бы к гибели военнослужащих», — добавили в ФСБ.
ФСБ
теракт
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