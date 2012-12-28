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Происшествия
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38 минут назад
Экс-преподаватель аграрного техникума получил два года колонии за мошенничество
Он взял у двух студентов 24 тысячи рублей за помощь в сдаче экзаменов, но обещание не выполнил.
«С 2022-го по 2023-й год преподаватель аграрного техникума в мессенджере направил двум студентам сообщения о перечислении ему денег за помощь в сдаче предстоящих экзаменов. При этом он пояснил, что сдать их без его содействия молодые люди не смогут. Мужчина получил 24 тысячи рублей, но свои обещания не выполнил», — сообщает областная прокуратура.
Преподаватель взял деньги со студентов в сентябре 2022 года. При этом реальной возможности помочь им он не имел.
Вину преподаватель не признал, заявив, что помогал студентам в выполнении ученических работ, что не запрещено законом. Но суд встал на сторону обвинения.
«Преподаватель уже был осужден в 2024 году Тербунским районным судом за неоднократное получение взятки и оштрафован на 5 миллионов рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на пять лет», — ранее рассказала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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