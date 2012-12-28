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Спорт
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сегодня, 16:21
В Липецке новый мастер спорта – теперь по настольному теннису
Крупные соревнования прошли в нашем городе.
Спортсмен стал победителем прошедших в Липецке Всероссийских соревнований среди юниоров до 22 лет. Хахулин в тандеме с Александром Чернокнижниковым продемонстрировал слаженную командную работу и, одержав несколько побед, стал победителем соревнований, которые ознаменовали взятие важнейшего рубежа в его карьере. Стать бы мастером и Чернокнижникову, но тот выполнил норматив раньше.
На этом Хахулин не успокоился и в паре с Лианой Валиахметовой из Санкт-Петербурга взял «бронзу» в миксте т.е. в состязании смешанных пар.
Хахулин и Валиахметова
Победителем турнира в мужском разряде стал мастер спорта Андрей Гулевский.
Андрей Гулевский
За игровыми столами соревновались несколько десятков спортсменов из 26 регионов России.
Фото vk.ru/sport48lipets. Вверху три наших золотых медалиста (слева направо): Хахулин, Чернокнижников, Гулевский
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