В Липецке новый мастер спорта – теперь по настольному теннису

Крупные соревнования прошли в нашем городе.

На этом Хахулин не успокоился и в паре с Лианой Валиахметовой из Санкт-Петербурга взял «бронзу» в миксте т.е. в состязании смешанных пар.









Хахулин и Валиахметова

Победителем турнира в мужском разряде стал мастер спорта Андрей Гулевский.









Андрей Гулевский

За игровыми столами соревновались несколько десятков спортсменов из 26 регионов России.





Фото vk.ru/sport48lipets. Вверху три наших золотых медалиста (слева направо): Хахулин, Чернокнижников, Гулевский

21-летний липчанин Павел Хахулин выполнил норматив мастера спорта России по настольному теннису.Спортсмен стал победителем прошедших в Липецке Всероссийских соревнований среди юниоров до 22 лет. Хахулин в тандеме с Александром Чернокнижниковым продемонстрировал слаженную командную работу и, одержав несколько побед, стал победителем соревнований, которые ознаменовали взятие важнейшего рубежа в его карьере. Стать бы мастером и Чернокнижникову, но тот выполнил норматив раньше.