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В России
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сегодня, 15:16
В 2027 году российских пенсионеров ждет двойная индексация
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что к концу 2027 года средний размер пенсии по старости в стране достигнет 29,9 тысяч рублей.
По данным СФР, по состоянию на 1 августа 2026 года в России насчитывалось почти 40,5 млн пенсионеров, из них неработающих — 32 миллиона человек. Средний размер пенсионного обеспечения составил 25 469 рублей в месяц.
В 2027 году на пенсию по старости смогут выйти мужчины, которым исполнилось 64 года (родившиеся в 1962 году или раньше), и женщины, если им исполнилось 59 лет (родившиеся в 1967 году или раньше). Всего, как выяснилось в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором Сергей Чирков представил проект бюджета СФР на ближайшие три года, пенсию в 2027 году будут получать 43 миллиона человек.
Проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 29 октября. В пояснительной записке к документу уточняется порядок индексации. В 2027 году она будет проведена дважды — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля — дополнительно на 3,3%.
«Решение проводить индексацию дважды продиктовано возвращением к стандартному механизму, закрепленному в федеральном законе «О страховых пенсиях», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, при корректировке страховых пенсий с 1 февраля «индексация учитывает только уровень инфляции за прошедший год, производится в целях поддержания покупательной способности пенсионных выплат и определяется как соотношение роста цен предыдущего года к году, ему предшествовавшему».
«Росстат подводит окончательные итоги по инфляции за прошедший год в январе, поэтому провести точную компенсацию роста цен с самого начала года технически невозможно», — поясняет Сафонов. Пока под цифрой 6,8% подразумевается прогнозируемая инфляция в среднем за весь 2026 год (декабрь 2026 года к декабрю 2025 года).
Министерство экономического развития закладывает этот показатель в макроэкономический прогноз при формировании бюджета на трехлетний период.
«Если фактическая инфляция окажется выше или ниже, правительство РФ скорректирует этот коэффициент своим постановлением перед запуском индексации 1 февраля», — говорит эксперт.
Апрельская корректировка будет проведена «исходя из роста доходов бюджета Фонда», сообщается в пояснительной записке. Идея, по словам Сафонова, заключается в том, чтобы пенсионеры получили долю от реального роста благосостояния работающего населения в пределах возможностей госбюджета.
Решение доиндексировать пенсии с 1 апреля 2027 года на 3,3% свидетельствует, таким образом, о том, что доходы Социального фонда выросли и позволяют дать пенсионерам прибавку сверх обычной компенсации инфляции.
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