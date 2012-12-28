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В России
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сегодня, 15:16

В 2027 году российских пенсионеров ждет двойная индексация

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что к концу 2027 года средний размер пенсии по старости в стране достигнет 29,9 тысяч рублей.

В России страховые пенсии по старости увеличатся в 2027 году дважды — с первого февраля и с первого апреля. Как сообщил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков, в годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной «13-й пенсией». Депутаты Госдумы рассмотрят проект бюджета СФР, который, в частности, определяет порядок корректировки пенсий, уже 29 октября, — передает ТАСС.

По данным СФР, по состоянию на 1 августа 2026 года в России насчитывалось почти 40,5 млн пенсионеров, из них неработающих — 32 миллиона человек. Средний размер пенсионного обеспечения составил 25 469 рублей в месяц.

В 2027 году на пенсию по старости смогут выйти мужчины, которым исполнилось 64 года (родившиеся в 1962 году или раньше), и женщины, если им исполнилось 59 лет (родившиеся в 1967 году или раньше). Всего, как выяснилось в ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором Сергей Чирков представил проект бюджета СФР на ближайшие три года, пенсию в 2027 году будут получать 43 миллиона человек.

Проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 29 октября. В пояснительной записке к документу уточняется порядок индексации. В 2027 году она будет проведена дважды — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля — дополнительно на 3,3%.

«Решение проводить индексацию дважды продиктовано возвращением к стандартному механизму, закрепленному в федеральном законе «О страховых пенсиях», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, при корректировке страховых пенсий с 1 февраля «индексация учитывает только уровень инфляции за прошедший год, производится в целях поддержания покупательной способности пенсионных выплат и определяется как соотношение роста цен предыдущего года к году, ему предшествовавшему».

«Росстат подводит окончательные итоги по инфляции за прошедший год в январе, поэтому провести точную компенсацию роста цен с самого начала года технически невозможно», — поясняет Сафонов. Пока под цифрой 6,8% подразумевается прогнозируемая инфляция в среднем за весь 2026 год (декабрь 2026 года к декабрю 2025 года).

Министерство экономического развития закладывает этот показатель в макроэкономический прогноз при формировании бюджета на трехлетний период.

«Если фактическая инфляция окажется выше или ниже, правительство РФ скорректирует этот коэффициент своим постановлением перед запуском индексации 1 февраля», — говорит эксперт.

Апрельская корректировка будет проведена «исходя из роста доходов бюджета Фонда», сообщается в пояснительной записке. Идея, по словам Сафонова, заключается в том, чтобы пенсионеры получили долю от реального роста благосостояния работающего населения в пределах возможностей госбюджета.

Решение доиндексировать пенсии с 1 апреля 2027 года на 3,3% свидетельствует, таким образом, о том, что доходы Социального фонда выросли и позволяют дать пенсионерам прибавку сверх обычной компенсации инфляции.
пенсии
индексация
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