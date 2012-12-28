НЛМК возглавил ЭКГ-рейтинг Липецкой области и вошел в число лидеров Черноземья

Новолипецкий металлургический комбинат подтвердил наивысший статус ААА («Лидер») в общероссийском ЭКГ-рейтинге ответственного бизнеса («Экология. Кадры. Государство»). По экспертной оценке НИУ ВШЭ в сентябре 2026 года, комбинат показал лучший результат среди предприятий Липецкой области и один из самых высоких показателей в Черноземье.

Наиболее высокий результат НЛМК получил в экологическом блоке рейтинга — 21 балл из 25 возможных. Эксперты отметили эффективность экологической модернизации: НЛМК снижает воздействие на атмосферу, первым в стране перешел на полный замкнутый водооборотный цикл и развивает переработку вторичных ресурсов. Вклад таких проектов отражается и в общих экологических показателях региона: по итогам 2025 года Липецк занял первое место в рейтинге федерального проекта «Чистый воздух» среди 12 городов-участников.





Высокую оценку получила работа компании в сфере поддержки и развития сотрудников. Университет НЛМК предлагает около 200 программ профессионального и управленческого развития, доступных всем сотрудникам. В Липецке компания открыла Центр карьеры — единую точку входа для школьников, студентов и соискателей, которую ежегодно посещают более 10 тыс. человек. НЛМК также инвестирует в развитие профильных учебных заведений: только в 2025 году на эти цели направили около 100 млн рублей. Важной частью социальной инфраструктуры стал Центр здоровья НЛМК, инвестиции в который превысили 4 млрд рублей.





В финальном блоке эксперты отметили безупречную налоговую дисциплину предприятия, финансовую устойчивость компании и реализацию благотворительных проектов в Липецкой области.





ЭКГ-рейтинг — общероссийская система оценки ответственного бизнеса, охватывающая широкий круг компаний из различных отраслей экономики. Итоговый результат формируется на основе открытых данных и экспертной оценки.