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сегодня, 07:34
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20-летняя липчанка познакомилась с парнем в интернете и отдала ему почти миллион
23-летний житель Чебоксар убедил ее заняться инвестициями. Деньги для мошенника липчанка взяла в кредит.
«В августе подозреваемый познакомился в интернете с 20-летней девушкой из Липецка и убедил её вложить деньги в «прибыльный проект» и заняться инвестициями. Денег у девушки не было, и она взяла кредиты в разных банках на общую сумму 988 000 рублей. Для этого ей даже пришлось снять самозапрет на оформление кредитов. Деньги липчанка передала новому знакомому при личной встрече, после чего тот перестал выходить на связь», – сообщает областное управление МВД.
Известно, что от действий подозреваемого пострадали несколько жительниц Чувашии.
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