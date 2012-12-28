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сегодня, 07:34
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20-летняя липчанка познакомилась с парнем в интернете и отдала ему почти миллион

23-летний житель Чебоксар убедил ее заняться инвестициями. Деньги для мошенника липчанка взяла в кредит. 

Полиция задержала ранее судимого за мошенничество 23-летнего жителя Чебоксар, похитившего у липчанки почти миллион рублей под видом инвестирования. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«В августе подозреваемый познакомился в интернете с 20-летней девушкой из Липецка и убедил её вложить деньги в «прибыльный проект» и заняться инвестициями. Денег у девушки не было, и она взяла кредиты в разных банках на общую сумму 988 000 рублей. Для этого ей даже пришлось снять самозапрет на оформление кредитов. Деньги липчанка передала новому знакомому при личной встрече, после чего тот перестал выходить на связь», – сообщает областное управление МВД.

Известно, что от действий подозреваемого пострадали несколько жительниц Чувашии.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Соло
26 минут назад
Деньги, хоть, вернул?
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я в моменте
5 минут назад
ага с процентами и обещал жениться)))))))))
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Я
42 минуты назад
Особенно в ВК обострились случаи навязывания знакомства. Будьте осторожны!!!!
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Стоумовых
сегодня, 08:04
В Липецке заметно прибавилось.Стремимся к рекордам.
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