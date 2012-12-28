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21 декабря в Липецк прибудет поезд Деда Мороза
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17 минут назад

21 декабря в Липецк прибудет поезд Деда Мороза

Это будет уже третий визит новогоднего поезда в наш город.

РЖД опубликовал полный список городов, в которых остановится поезд Деда Мороза в этом сезоне. В списке есть и Липецк.

Праздничный состав стартует 8 ноября, сообщал агентству РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. Поезд Деда Мороза посетит 65 городов, в том числе более 10, где он ни разу не был.

В Липецк поезд прибудет 21 декабря. Это будет уже третий визит в наш город главного новогоднего поезда страны. В первый раз поезд Деда Мороза побывал в Липецке 20 декабря 2022 года, во второй раз — 21 декабря 2023 года. Во время этих остановок артисты Вологодской резиденции Деда Мороза — сам главный персонаж, Снегурочка, Снеговик и лесные звери — устраивали новогодние представления.

Поезд Деда Мороза — уникальный новогодний экспресс, запущенный 5 декабря 2021 года. Это полноценная передвижная резиденция с кукольным театром, сказочной деревней, вагоном Снежной королевы и уютным рестораном. Для гостей поезда проходят бесплатные праздничные мероприятия, а по билетам организуются эксклюзивные волшебные программы и чаепития.

Завершит своё путешествие сказочный состав 9 января 2027 года.

Фото: rzd.ru
Дед Мороз
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