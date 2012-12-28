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В России
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18 минут назад
В Карелии членов ОПГ приговорили к срокам от 7 до 11 лет
"Петрозаводским городским судом Республики Карелия рассмотрено уголовное дело в отношении пяти мужчин - жителей города Петрозаводска, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). <...> По итогам рассмотрения дела суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет со штрафами в сумме от 150 000 до 400 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.
По данным МВД региона, в совершение преступлений вовлекались и другие лица, желавшие незаконно обогатиться. Так, в 45 эпизодах преступной деятельности, совершенных с 2018 по 2023 год, приняли участие 57 человек, уголовные дела по некоторым из них выделены в отдельное производство.
Участники преступной группы занимались инсценировкой ДТП, умышленно наезжая на препятствия, сталкивая два и более автомобилей. После этого они оформляли соответствующие документы и направляли их в страховые компании с целью получения компенсационных выплат. Банковские карты, как правило, были оформлены на иных лиц для конспирации. Для автомобилей, задействованных в преступных планах, заранее приобретали полис ОСАГО. Обо всех готовящихся ДТП фигуранты сообщали друг другу по телефону или в мессенджерах, координируя действия.
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