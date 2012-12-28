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В России
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22 минуты назад
Россияне увеличили покупки товаров повседневного спроса
По расчетам «Нильсена», из общего прироста продаж на 10,6% в этом году 6,1 п. п. пришлось на натуральный товарооборот и 4,5 п. п. — на изменение цен. За аналогичный период 2025 года денежные продажи выросли на 15,7%, но вклад натурального спроса составил лишь 2,5 п. п., а ценового фактора — 13,2 п. п. Таким образом, вклад физических объемов в рост рынка увеличился почти в 2,5 раза, а ценового фактора — сократился почти втрое. Абсолютные показатели продаж компания не раскрыла.
Рост продаж подтверждается и отчетностью крупнейших розничных сетей. У X5, управляющей «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», выручка в III квартале увеличилась на 13% год к году, до 1,31 трлн рублей, а сопоставимые продажи (LFL) — на 7,4%. Покупательский трафик вырос на 2,3%, средний чек — на 4,9%, следует из операционных результатов компании от 16 октября.
У «Ленты» выручка за первое полугодие выросла на 26,2%, до 648,5 млрд рублей. Сопоставимые продажи увеличились на 6,7%, трафик — на 1,5%, средний чек — на 5%, говорится в отчетности компании по МСФО. Представитель сети подтвердил рост натуральных продаж и отметил, что на выручку также повлияли повышение цен и переключение покупателей на более дорогие товары.
У «Магнита» выручка в первом полугодии увеличилась на 12,8%, до 1,89 трлн рублей, а сопоставимые продажи — на 6,4%. При этом сопоставимый трафик остался на уровне прошлого года, а весь прирост LFL-продаж обеспечило увеличение среднего чека на 6,4%. Представитель X5 отказался от комментариев. «Магнит», METRO, «Ашан» и «Верный» на запросы «Известий» не ответили.
Одним из факторов роста натуральных продаж могло стать замедление продовольственной инфляции, считает начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников. По данным Росстата, в августе годовой рост цен на продукты составил 4,6% против 9,4% годом ранее. Дополнительную поддержку потреблению могло оказать снижение привлекательности сбережений на фоне изменения ставок по вкладам, полагает аналитик.
Еще один фактор — изменение структуры покупок. Россияне реже делают запасы и чаще приобретают продукты, исходя из текущих потребностей, отдавая предпочтение небольшим и порционным упаковкам, говорит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.
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