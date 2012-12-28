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32 минуты назад
Ученые разгадали тайну формирования уникальных черт лица
«Генетическое разнообразие человека порождает поразительное разнообразие форм лица, а черепно-лицевые аномалии входят в число наиболее распространенных врожденных дефектов. Выявление клеточных механизмов, посредством которых геном влияет на вариативность черт лица, остается сложной задачей. В данном исследовании мы создали мультимодальный атлас лиц на протяжении 6–11 недель эмбрионального развития», — написали ученые в научной статье в журнале Nature Genetics.
Исследование показало, что «фундамент» лица закладывается на самых ранних этапах развития эмбриона. Ключевую роль здесь играют так называемые пространственные гены, которые словно размечают лицо на зоны: нос, глазница, зубная область, нижняя челюсть. При этом уникальные черты во многом формируются за счет особых «переключателей», включающих гены в нужное время и в нужных клетках. Атлас поможет медикам трактовать значение вариантов ДНК с пока неизвестной ученым ролью, которые обнаруживают у пациентов с аномалиями лица. С его помощью специалисты смогут установить, в каком типе клеток и на каком сроке эти варианты включаются.
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