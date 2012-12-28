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Здоровье
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29 минут назад
Состояние отравившихся грибами мужа и жены по-прежнему тяжёлое
За их жизнь борются врачи отделения острых отравлений БСМП.
«Состояние — тяжелое. За их жизнь борются врачи», — рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава.
Напомним, у супругов предполагают отравление бледной поганкой. Они поужинали грибами и вскоре почувствовали себя плохо.
Новых грибников за выходные в отделение токсикологии не поступало. Всего с начала сезона грибами отравились 28 человек, из них четыре человека умерли.
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