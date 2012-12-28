Состояние отравившихся грибами мужа и жены по-прежнему тяжёлое

За их жизнь борются врачи отделения острых отравлений БСМП.

59-летний мужчина и 49-летняя женщина из села Капитанщино Добровского округа, отравившиеся грибами, по-прежнему находятся в реанимации БСМП.«Состояние — тяжелое. За их жизнь борются врачи», — рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава.Напомним, у супругов предполагают отравление бледной поганкой. Они поужинали грибами и вскоре почувствовали себя плохо.Новых грибников за выходные в отделение токсикологии не поступало. Всего с начала сезона грибами отравились 28 человек, из них четыре человека умерли.