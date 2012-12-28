Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов — победитель Всероссийской премии в области защиты животных

Новолипецкий металлургический комбинат отмечен Всероссийской премией в области защиты животных. Проект по восстановлению популяции филинов в Липецкой области победил в номинации «Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных». В 2026 году на премию поступило более 240 заявок.

