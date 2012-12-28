Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов — победитель Всероссийской премии в области защиты животных
НЛМК Live
38
25 минут назад
Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов — победитель Всероссийской премии в области защиты животных
Новолипецкий металлургический комбинат отмечен Всероссийской премией в области защиты животных. Проект по восстановлению популяции филинов в Липецкой области победил в номинации «Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных». В 2026 году на премию поступило более 240 заявок.
Филин — редкая краснокнижная птица, которая находится на грани исчезновения в Центральном Черноземье. В Липецкой области за последнее десятилетие регистрировали не более двух-трёх гнёзд ночного хищника.
— Проекту чуть больше полутора лет, но мы уже видим результат нашей совместной с заповедником работы. Наблюдения орнитологов подтверждают, что популяция филинов начала восстанавливаться, — эту птицу всё чаще встречают в природе и находят новые гнёзда с кладками. Всего в ближайшие годы мы планируем вырастить около 50 краснокнижных хищников. Такого количества будет достаточно, чтобы снять с них статус исчезающего вида в Липецкой области, — рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.