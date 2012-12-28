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Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов — победитель Всероссийской премии в области защиты животных
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25 минут назад

Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов — победитель Всероссийской премии в области защиты животных

Новолипецкий металлургический комбинат отмечен Всероссийской премией в области защиты животных. Проект по восстановлению популяции филинов в Липецкой области победил в номинации «Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных». В 2026 году на премию поступило более 240 заявок.

Проект по восстановлению популяции филинов — уникальный для России. При поддержке НЛМК его реализацией занимаются орнитологи заповедника «Галичья гора». Они выращивают пернатых хищников, адаптируют их к естественной среде обитания, а затем выпускают в дикую природу. Экологический проект стартовал в 2025 году, за это время вырастили и выпустили в природу уже восемь птиц.

Филин — редкая краснокнижная птица, которая находится на грани исчезновения в Центральном Черноземье. В Липецкой области за последнее десятилетие регистрировали не более двух-трёх гнёзд ночного хищника.

— Проекту чуть больше полутора лет, но мы уже видим результат нашей совместной с заповедником работы. Наблюдения орнитологов подтверждают, что популяция филинов начала восстанавливаться, — эту птицу всё чаще встречают в природе и находят новые гнёзда с кладками. Всего в ближайшие годы мы планируем вырастить около 50 краснокнижных хищников. Такого количества будет достаточно, чтобы снять с них статус исчезающего вида в Липецкой области, — рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.
филины
Красная книга
Галичья гора
НЛМК
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