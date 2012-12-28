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сегодня, 15:19
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У ученицы 5-го класса уже полсотни мировых рекордов по силовым видам спорта

Внучка знаменитого Коли «Домкрата» не перестаёт удивлять.

Знаменитый липецкий атлет, трижды занесённый в «Книгу Гиннесса» Николай Грачёв теперь выступает не один, а вместе с внучкой. Яблоко недалеко упало от яблони, и 13-летняя Анастасия Гогина поражает болельщиков и специалистов.

Очередного успеха представители разных поколений одной семьи добились в липецком фитнес-клубе «Сафари» на Национальном кубке по силовым видам спорта по версии ISSA (International Strength Sports Association, Международной ассоциации силового спорта).

Грачёв выступал среди ветеранов 70-44 лет в самоё лёгкой весовой категории до 52 кг. Конкурентов у спортсмена, собственный вес которого около 50 кило, в зале не было, поэтому, как обычно его главной целью были мировые рекорды. И гуру бил их один за одним: в становой тяге последовательно показал 100 кг (два собственных веса!), 110 кг, 115 кг, а в жиме лёжа – 60 кг, 62,5 кг, 65 кг, 67,5 кг. Победная сумма двоеборья составила 182,5 кг, что на 20 кг больше мирового рекорда. За эти достижения уникуму вручили не простую медаль, как остальным победителям, а специальную эксклюзивную.



Хейтерам, которые часто пишут про Грачёва комментарии на GOROD48, советуем сначала честно ответить самим себе на вопрос: смогут ли они в возрасте больше 70 лет жать от груди штангу, которая весит больше них самих?

Внучка и ученица чемпиона выступала в становой тяге – штанга в этом упражнении не давит всей массой, не препятствует, а помогает правильному развитию скелета и поэтому не имеет возрастных ограничений.

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Сама Настя весит всего 32,5 кг, но таких лёгких категорий предусмотрено не было, поэтому её заявили в группу до 44 кг. Результаты девочки – 35, 38,5, 40,5 и 42,5 кг. Первое место и четыре мировых рекорда!

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На счету ученицы 5-го класса Кадетской школы Липецкой области уже более 50 рекордов мира на силовых соревнований! А у дедушки их уже больше 750!
Николай Грачёв
Анастасия Гогина
силовой спорт
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Житель города
10 минут назад
такой спорт совсем не девичий
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Александр Н.
16 минут назад
Молодцы и дедушка и внучка.
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Хейтер
17 минут назад
Какие мировые рекорды? Не смешите мои тапки.Во- первых: мировые рекорды устанавливаются на первенствах мира с участием представителей разных стран,а не в организованном для десятка человек междусобойчике .Во- вторых: какие 750 рекордов супер- пупер чемпиона?Посмотрите статистику: он годами жмет одни и те же веса.А Настю жалко: угробит ее дед ради собственного честолюбия...
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Верим
19 минут назад
750 килограмм лапши на ушах
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Липчанин
25 минут назад
Я тоже так могу, просто не хочу....
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Бабушка
28 минут назад
Такие нагрузки в детском возрасте крайне опасны, ведь организм еще не сформирован. Можно потом инвалидом остаться.
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интересно
32 минуты назад
"Пивные животы" дизов налепили похоже)))
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