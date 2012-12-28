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Спорт
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сегодня, 15:19
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У ученицы 5-го класса уже полсотни мировых рекордов по силовым видам спорта
Внучка знаменитого Коли «Домкрата» не перестаёт удивлять.
Очередного успеха представители разных поколений одной семьи добились в липецком фитнес-клубе «Сафари» на Национальном кубке по силовым видам спорта по версии ISSA (International Strength Sports Association, Международной ассоциации силового спорта).
Грачёв выступал среди ветеранов 70-44 лет в самоё лёгкой весовой категории до 52 кг. Конкурентов у спортсмена, собственный вес которого около 50 кило, в зале не было, поэтому, как обычно его главной целью были мировые рекорды. И гуру бил их один за одним: в становой тяге последовательно показал 100 кг (два собственных веса!), 110 кг, 115 кг, а в жиме лёжа – 60 кг, 62,5 кг, 65 кг, 67,5 кг. Победная сумма двоеборья составила 182,5 кг, что на 20 кг больше мирового рекорда. За эти достижения уникуму вручили не простую медаль, как остальным победителям, а специальную эксклюзивную.
Хейтерам, которые часто пишут про Грачёва комментарии на GOROD48, советуем сначала честно ответить самим себе на вопрос: смогут ли они в возрасте больше 70 лет жать от груди штангу, которая весит больше них самих?
Внучка и ученица чемпиона выступала в становой тяге – штанга в этом упражнении не давит всей массой, не препятствует, а помогает правильному развитию скелета и поэтому не имеет возрастных ограничений.
Сама Настя весит всего 32,5 кг, но таких лёгких категорий предусмотрено не было, поэтому её заявили в группу до 44 кг. Результаты девочки – 35, 38,5, 40,5 и 42,5 кг. Первое место и четыре мировых рекорда!
На счету ученицы 5-го класса Кадетской школы Липецкой области уже более 50 рекордов мира на силовых соревнований! А у дедушки их уже больше 750!
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