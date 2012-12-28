У ученицы 5-го класса уже полсотни мировых рекордов по силовым видам спорта

Внучка знаменитого Коли «Домкрата» не перестаёт удивлять.

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Грачёв выступал среди ветеранов 70-44 лет в самоё лёгкой весовой категории до 52 кг. Конкурентов у спортсмена, собственный вес которого около 50 кило, в зале не было, поэтому, как обычно его главной целью были мировые рекорды. И гуру бил их один за одним: в становой тяге последовательно показал 100 кг (два собственных веса!), 110 кг, 115 кг, а в жиме лёжа – 60 кг, 62,5 кг, 65 кг, 67,5 кг. Победная сумма двоеборья составила 182,5 кг, что на 20 кг больше мирового рекорда. За эти достижения уникуму вручили не простую медаль, как остальным победителям, а специальную эксклюзивную.





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Внучка и ученица чемпиона выступала в становой тяге – штанга в этом упражнении не давит всей массой, не препятствует, а помогает правильному развитию скелета и поэтому не имеет возрастных ограничений.









Сама Настя весит всего 32,5 кг, но таких лёгких категорий предусмотрено не было, поэтому её заявили в группу до 44 кг. Результаты девочки – 35, 38,5, 40,5 и 42,5 кг. Первое место и четыре мировых рекорда!









Знаменитый липецкий атлет, трижды занесённый в «Книгу Гиннесса» Николай Грачёв теперь выступает не один, а вместе с внучкой. Яблоко недалеко упало от яблони, и 13-летняя Анастасия Гогина поражает болельщиков и специалистов.Очередного успеха представители разных поколений одной семьи добились в липецком фитнес-клубе «Сафари» на Национальном кубке по силовым видам спорта по версии ISSA (International Strength Sports Association, Международной ассоциации силового спорта).Хейтерам, которые часто пишут про Грачёва комментарии на GOROD48, советуем сначала честно ответить самим себе на вопрос: смогут ли они в возрасте больше 70 лет жать от груди штангу, которая весит больше них самих?На счету ученицы 5-го класса Кадетской школы Липецкой области уже более 50 рекордов мира на силовых соревнований! А у дедушки их уже больше 750!