Сельская спортсменка из Липецкой области прогремела на всю Азию

На счёту Елены Кретининой две медали рейтингового турнира ISSF.

Воспитанника знаменитой стрелковой школы им. А. М. Никулина из Конь-Колодезя Елена Кретинина завоевала две медали в казахстанском Шымкенте на 35-м международном турнире Гран-при ISSF по пулевой стрельбе памяти мастера спорта СССР Владимира Почивалова.В стрельбе из малокалиберной винтовки из 3-х положений наша спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Любопытно, что и «серебряную» медаль завоевала российская спортсменка Таисия Тихомирова из Удмуртии.А в стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа с 50 метров на счету ученица тренера Анастасии Подкауры завоевала «серебро».Мемориал Почивалова – один из старейших на территории СНГ. С 2018 он включён в официальный календарь Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF включён), что позволяет спортсменам улучшать свои позиции в мировом рейтинге. Это привлекает сильных участников, среди которых в этом году были победители и призёры Кубков мира и мировых первенств, чемпионатов Азии, Азиатских игр – всего более 250 спортсменов из 13 стран, в том числе Италии, Индонезии, Катара, Кувейта, Сингапура, Узбекистана и т.д.