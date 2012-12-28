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Спорт
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26 минут назад
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Сельская спортсменка из Липецкой области прогремела на всю Азию
На счёту Елены Кретининой две медали рейтингового турнира ISSF.
В стрельбе из малокалиберной винтовки из 3-х положений наша спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Любопытно, что и «серебряную» медаль завоевала российская спортсменка Таисия Тихомирова из Удмуртии.
А в стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа с 50 метров на счету ученица тренера Анастасии Подкауры завоевала «серебро».
Мемориал Почивалова – один из старейших на территории СНГ. С 2018 он включён в официальный календарь Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF включён), что позволяет спортсменам улучшать свои позиции в мировом рейтинге. Это привлекает сильных участников, среди которых в этом году были победители и призёры Кубков мира и мировых первенств, чемпионатов Азии, Азиатских игр – всего более 250 спортсменов из 13 стран, в том числе Италии, Индонезии, Катара, Кувейта, Сингапура, Узбекистана и т.д.
Фото Стрелкового Союза России
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