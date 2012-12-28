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сегодня, 12:21
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27-летняя липчанка перевела мошенникам за билеты 75 000 рублей

22 октября в Липецкой области с заявлениями на дистанционных мошенников в полицию обратились двое пострадавших.

27-летняя липчанка 18 октября хотела купить билеты на развлекательное мероприятие, но нарвалась на фишинговый сайт. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД, вместо похода на шоу женщина лишилась 75 000 рублей. 22 октября пострадавшая оьратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

А 22-летняя девушка общалась с мошенниками с 20 по 22 октября, и те убедили её отправить на «безопасный счёт» 87 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
липчанин
50 минут назад
вот такой он ИИ
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