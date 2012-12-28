«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
Попавшейся на пьяной езде без прав становлянец продал бывшей жене свой мотоцикл, но его всё равно конфисковали
Происшествия
278
сегодня, 12:21
1
27-летняя липчанка перевела мошенникам за билеты 75 000 рублей
22 октября в Липецкой области с заявлениями на дистанционных мошенников в полицию обратились двое пострадавших.
А 22-летняя девушка общалась с мошенниками с 20 по 22 октября, и те убедили её отправить на «безопасный счёт» 87 000 рублей.
0
1
0
0
3
Комментарии (1)