27-летняя липчанка перевела мошенникам за билеты 75 000 рублей

22 октября в Липецкой области с заявлениями на дистанционных мошенников в полицию обратились двое пострадавших.

27-летняя липчанка 18 октября хотела купить билеты на развлекательное мероприятие, но нарвалась на фишинговый сайт. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД, вместо похода на шоу женщина лишилась 75 000 рублей. 22 октября пострадавшая оьратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».А 22-летняя девушка общалась с мошенниками с 20 по 22 октября, и те убедили её отправить на «безопасный счёт» 87 000 рублей.