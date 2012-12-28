Попавшейся на пьяной езде без прав становлянец продал бывшей жене свой мотоцикл, но его всё равно конфисковали

Хитрая уловка не спасла от конфискации.

Жителя Станового осудили за повторную пьяную езду — мужчина попался нетрезвым на кроссовом мотоцикле. В результате он получил 400 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два года. Также был конфискован в пользу государства мотоцикл, который мужчина успел продать бывшей жене.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в 2025 году водителя лишили прав на полтора года. Но в июне 2026-го он вновь попался пьяным за рулём кроссового мотоцикла. Понимая, что по итогам рассмотрения дела в суде мотоцикл могут конфисковать, мужчина продал его своей бывшей жене, с которой, как выяснилось, они продолжали жить вместе, и представил суду договор купли-продажи.Но гособвинителю удалось настоять на своём. Было доказано, что мотоцикл мужчина купил для себя и фактически так и является его единственным владельцем и пользователем.