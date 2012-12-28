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Попавшейся на пьяной езде без прав становлянец продал бывшей жене свой мотоцикл, но его всё равно конфисковали
Происшествия
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сегодня, 12:40
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Попавшейся на пьяной езде без прав становлянец продал бывшей жене свой мотоцикл, но его всё равно конфисковали
Хитрая уловка не спасла от конфискации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в 2025 году водителя лишили прав на полтора года. Но в июне 2026-го он вновь попался пьяным за рулём кроссового мотоцикла. Понимая, что по итогам рассмотрения дела в суде мотоцикл могут конфисковать, мужчина продал его своей бывшей жене, с которой, как выяснилось, они продолжали жить вместе, и представил суду договор купли-продажи.
Но гособвинителю удалось настоять на своём. Было доказано, что мотоцикл мужчина купил для себя и фактически так и является его единственным владельцем и пользователем.
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