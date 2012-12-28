Больше половины таксистов оказались нарушителями

В числе нарушений — езда без техосмотра и страховки, с незаконно установленными фонарями легкового такси, управление технически неисправным транспортом.

19-20 октября в Липецкой области прошёл рейд по легковым такси. Как сообщает региональное управление МВД, автоинспекторы проверили 102 легковых такси и выявили 66 нарушений правил дорожного движения.Полицейские проверяли соблюдение водителями легковых такси требований ПДД, наличие разрешительных документов, законность установки опознавательных фонарей и цветографических схем.«В числе выявленных нарушений — управление автомобилем без действующего техосмотра, с незаконно установленными фонарями легкового такси, отсутствие страхового полиса, управление технически неисправным транспортом.Нарушителей привлекли к административной ответственности. В отношении должностных лиц транспортных предприятий проводятся проверки», — отметили в полиции.