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Общество
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27 минут назад
Больше половины таксистов оказались нарушителями
В числе нарушений — езда без техосмотра и страховки, с незаконно установленными фонарями легкового такси, управление технически неисправным транспортом.
Полицейские проверяли соблюдение водителями легковых такси требований ПДД, наличие разрешительных документов, законность установки опознавательных фонарей и цветографических схем.
«В числе выявленных нарушений — управление автомобилем без действующего техосмотра, с незаконно установленными фонарями легкового такси, отсутствие страхового полиса, управление технически неисправным транспортом.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. В отношении должностных лиц транспортных предприятий проводятся проверки», — отметили в полиции.
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