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45 минут назад
2

Грязинец попался с подложным госномером машины и на полгода остался без прав

Поддельный номер уничтожат.

В Грязях водителя на полгода лишили водительских прав за управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (по части четвёртой статьи 12.2 КоАП РФ).

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, c поддельными номерами на автомобиле «Киа ТФ Оптима» мужчина попался в сентябре этого года. Толщина линий цифр и букв на лицевой стороне номеров не соответствовала требованиям ГОСТа. Изъятый государственный регистрационный знак теперь уничтожат. Почему мужчина использовал поддельный номер — не уточняется. Но в Грязях такие случаи уже были.

Так, в июле этого года мы сообщили о задержании 51-летнего водителя, подменившего госномер автомобиля, чтобы заправиться не в свой день по действующей на тот момент чётно-нечётной системе очередей. Факт управления автомобилем «Тойота» с подложными государственными регистрационными знаками автоинспекторы выявили как раз в Грязинском округе. На водителя также был составлен протокол по части четвёртой статьи 12.2. КоАП РФ «Управление автотранспортом с заведомо подложными государственными знаками регистрации», а подложные номера изъяты.

Годом ранее в Грязях лишили прав на полгода 43-летнюю уроженку Туркменистана за управление автомобилем «Хаммер Н2» с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (по той же части четвертой статьи 12.2 КоАП РФ). Женщина-водитель свою вину не признала: она настаивала, что подложность в знаках отсутствует и сами они соответствуют требованиям ГОСТа, и вообще номера сделал индивидуальный предприниматель, который и совершил техническую ошибку. Но женщину всё равно лишили прав: водитель автомобиля перед выездом обязан проверять его соответствие всем требованиям к транспортным средствам.
ПДД
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Комментарии (2)

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Как гость
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Пенс
25 минут назад
Мужик маркером цифры подправил наверное и нака тебе.
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гость
29 минут назад
а почему на полгода а не на пять и штраф в 200тысяч
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