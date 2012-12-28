«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Происшествия
213
45 минут назад
2
Грязинец попался с подложным госномером машины и на полгода остался без прав
Поддельный номер уничтожат.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, c поддельными номерами на автомобиле «Киа ТФ Оптима» мужчина попался в сентябре этого года. Толщина линий цифр и букв на лицевой стороне номеров не соответствовала требованиям ГОСТа. Изъятый государственный регистрационный знак теперь уничтожат. Почему мужчина использовал поддельный номер — не уточняется. Но в Грязях такие случаи уже были.
Так, в июле этого года мы сообщили о задержании 51-летнего водителя, подменившего госномер автомобиля, чтобы заправиться не в свой день по действующей на тот момент чётно-нечётной системе очередей. Факт управления автомобилем «Тойота» с подложными государственными регистрационными знаками автоинспекторы выявили как раз в Грязинском округе. На водителя также был составлен протокол по части четвёртой статьи 12.2. КоАП РФ «Управление автотранспортом с заведомо подложными государственными знаками регистрации», а подложные номера изъяты.
Годом ранее в Грязях лишили прав на полгода 43-летнюю уроженку Туркменистана за управление автомобилем «Хаммер Н2» с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (по той же части четвертой статьи 12.2 КоАП РФ). Женщина-водитель свою вину не признала: она настаивала, что подложность в знаках отсутствует и сами они соответствуют требованиям ГОСТа, и вообще номера сделал индивидуальный предприниматель, который и совершил техническую ошибку. Но женщину всё равно лишили прав: водитель автомобиля перед выездом обязан проверять его соответствие всем требованиям к транспортным средствам.
0
0
2
2
1
Комментарии (2)