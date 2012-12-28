«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
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Происшествия
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43 минуты назад
На трассе «Дон» сгорел автомобиль «Форд»
Пожар произошёл в Елецком округе.
На этой же трассе, но в Хлевенском округе, огонь уничтожил мусорный контейнер. В Липецке ранним утром жильцы дома на улице Московской до приезда пожарных успели потушить мусор в подъезде. В селе Лебяжье Добровольского округа сгорела надворная постройка. Уже утром 23 октября та же участь постигла нежилой дом в Ельце на улице Линейной.
Кроме этого, за сутки пожарные четыре раза тушили мусор на открытом пространстве — в Липецке и Липецком округе, а в Плехановском участковом лесничестве — пал сухой травы.
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