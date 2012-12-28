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В России
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сегодня, 11:53

Российские рыбаки установили исторический рекорд по вылову сельди за 50 лет

Российские рыбаки к 19 октября добыли 588,7 тысячи тонн тихоокеанской сельди, обновив рекорд за последние 50 лет.

Российские рыбаки добыли почти 589 тысяч тонн тихоокеанской сельди. Тем самым был побит рекорд за последние 50 лет. Сельдь пользуется большой популярностью у россиян. А благодаря богатому улову удается сохранять доступные цены на нее, — пишет «Российская газета».

К 19 октября вылов тихоокеанской сельди достиг 588,7 тысяч тонн, на треть превысив показатель за аналогичный период прошлого года, — рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это уже больше результата за весь 2025 год, когда добыча составила 580 тыс. тонн. Сельдь занимает второе место по объемам вылова в России с долей около 15% национального показателя.

По прогнозу президента ВАРПЭ Германа Зверева, по итогам года добыча тихоокеанской сельди может превысить 600 тысяч тонн.

«Наибольшие выловы были зафиксированы в России в 50-60-е годы, так что нам еще есть куда расти», — отмечает Зверев.

По его словам, высокие результаты путины особенно важны на фоне неудачного промысла дальневосточной сардины - иваси. Рыбакам не удалось обнаружить ее в разрешенных для добычи районах, тогда как сельдь хорошо шла в тралы.

Рекордный вылов помогает поддерживать предложение сельди на внутреннем рынке. По словам Зверева, высокие промысловые результаты повысили доступность сырья для российских переработчиков. Оптовые цены на сельдь остаются стабильными около года и к концу октября после небольшого снижения держались на уровне 103 рубля за один килограмм.

В рознице динамика также остается умеренной. По данным Росстата, в августе средняя цена соленой сельди составила 406,6 рублей за килограмм, увеличившись за год на 5% — примерно на уровне инфляции. Соленое филе сельди стоило 675,5 руб. за кг, практически столько же, сколько ранее.

В аналитической компании NTech подсчитали, что продажи сельди (без учета миксов с другой рыбой) в первом полугодии 2026 года по отношению к тому же периоду прошлого года выросли на 13% в натуральном выражении.

Сельдь остается одним из базовых продуктов рыбного рациона россиян. По оценке Рыбного союза, последние три года ее потребление стабильно держится на уровне 2,7-2,8 килограммов на человека в год в пересчете на сырье. На тихоокеанскую сельдь приходится около 77-79% всего потребления сельди в стране.

Уточняется, что сельдь занимает второе место (после минтая) по объемам вылова в России с долей около 15 процентов.

Популярность рыбы объясняется не только привычным вкусом, но и характеристиками сырья: оптимальной жирностью и плотным мясом, которые позволяют использовать ее и в промышленной переработке, и в домашней кулинарии. При этом ассортимент давно не ограничивается соленой или маринованной рыбой. Покупатели выбирают слабосоленую сельдь, пресервы в масле и соусах, копченую продукцию, а также свежемороженую рыбу для жарки, запекания и приготовления домашних котлет.

Развивается и сегмент готовых продуктов: сельдь используют для приготовления рольмопсов, паштетов, риетов и форшмака. Спрос поддерживают и готовые блюда — например, салат «сельдь под шубой», который остается популярным в сегменте готовой еды.
рыба
вылов
сельдь
экономика
рекорд
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