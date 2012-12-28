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В России
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сегодня, 11:53
Российские рыбаки установили исторический рекорд по вылову сельди за 50 лет
Российские рыбаки к 19 октября добыли 588,7 тысячи тонн тихоокеанской сельди, обновив рекорд за последние 50 лет.
К 19 октября вылов тихоокеанской сельди достиг 588,7 тысяч тонн, на треть превысив показатель за аналогичный период прошлого года, — рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это уже больше результата за весь 2025 год, когда добыча составила 580 тыс. тонн. Сельдь занимает второе место по объемам вылова в России с долей около 15% национального показателя.
По прогнозу президента ВАРПЭ Германа Зверева, по итогам года добыча тихоокеанской сельди может превысить 600 тысяч тонн.
«Наибольшие выловы были зафиксированы в России в 50-60-е годы, так что нам еще есть куда расти», — отмечает Зверев.
По его словам, высокие результаты путины особенно важны на фоне неудачного промысла дальневосточной сардины - иваси. Рыбакам не удалось обнаружить ее в разрешенных для добычи районах, тогда как сельдь хорошо шла в тралы.
Рекордный вылов помогает поддерживать предложение сельди на внутреннем рынке. По словам Зверева, высокие промысловые результаты повысили доступность сырья для российских переработчиков. Оптовые цены на сельдь остаются стабильными около года и к концу октября после небольшого снижения держались на уровне 103 рубля за один килограмм.
В рознице динамика также остается умеренной. По данным Росстата, в августе средняя цена соленой сельди составила 406,6 рублей за килограмм, увеличившись за год на 5% — примерно на уровне инфляции. Соленое филе сельди стоило 675,5 руб. за кг, практически столько же, сколько ранее.
В аналитической компании NTech подсчитали, что продажи сельди (без учета миксов с другой рыбой) в первом полугодии 2026 года по отношению к тому же периоду прошлого года выросли на 13% в натуральном выражении.
Сельдь остается одним из базовых продуктов рыбного рациона россиян. По оценке Рыбного союза, последние три года ее потребление стабильно держится на уровне 2,7-2,8 килограммов на человека в год в пересчете на сырье. На тихоокеанскую сельдь приходится около 77-79% всего потребления сельди в стране.
Уточняется, что сельдь занимает второе место (после минтая) по объемам вылова в России с долей около 15 процентов.
Популярность рыбы объясняется не только привычным вкусом, но и характеристиками сырья: оптимальной жирностью и плотным мясом, которые позволяют использовать ее и в промышленной переработке, и в домашней кулинарии. При этом ассортимент давно не ограничивается соленой или маринованной рыбой. Покупатели выбирают слабосоленую сельдь, пресервы в масле и соусах, копченую продукцию, а также свежемороженую рыбу для жарки, запекания и приготовления домашних котлет.
Развивается и сегмент готовых продуктов: сельдь используют для приготовления рольмопсов, паштетов, риетов и форшмака. Спрос поддерживают и готовые блюда — например, салат «сельдь под шубой», который остается популярным в сегменте готовой еды.
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