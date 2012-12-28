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В России
156
46 минут назад
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Изменения в бюджете принесут казне 3,6 трлн рублей за три года

Дополнительные доходы бюджета от изменений законодательства в 2027–2029 годах составят 3,6 трлн рублей, следует из материалов к проекту бюджета. При этом свыше 3,2 трлн обеспечат поправки в сфере налогов и сборов, подсчитали «Известия» на основе данных пояснительной записки.

Почти 1,4 трлн рублей принесет распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на инвестиционные и пассивные доходы, еще 600 млрд — налог на сверхдоходы компаний горнодобывающей отрасли, говорится в документе.
Около 390 млрд рублей поступит за счет изменения налогообложения дивидендов, перечисляемых на счета типа «С» в пользу лиц из недружественных стран, еще 300 млрд — от налогообложения доходов от доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов.

Дополнительные сборы помогут покрыть около пятой части ежегодного дефицита бюджета, который в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне 5,1–5,5 трлн рублей, отметил руководитель проектов УК «Гамма Групп» Дмитрий Левин.
Дефицит бюджета в следующую трехлетку составит около 2% ВВП, а его постепенное сокращение должно снизить проинфляционные риски. При этом слишком высокая недостача может усиливать давление на цены, влиять на курс рубля и способствовать росту ставок по кредитам и вкладам, считает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.

Для покрытия нехватки средств Минфин также может размещать облигации федерального займа. При этом госдолг России, по прогнозам, останется на умеренном уровне — около 18% ВВП.

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Комментарии (2)

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Владимир
14 минут назад
Фантазеры...
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Лабрадор
14 минут назад
Ну и к чему эти цифры , ежели денег не хватает на какой-то дворик в конкретном Липецке? Размажьте эту сумму на всю страну и масла не будет!
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