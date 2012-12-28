Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег
Подросток решил покататься на чужом велосипеде и оставил его себе: возбуждено дело о краже
В России
156
46 минут назад
2
Изменения в бюджете принесут казне 3,6 трлн рублей за три года
Дополнительные доходы бюджета от изменений законодательства в 2027–2029 годах составят 3,6 трлн рублей, следует из материалов к проекту бюджета. При этом свыше 3,2 трлн обеспечат поправки в сфере налогов и сборов, подсчитали «Известия» на основе данных пояснительной записки.
Около 390 млрд рублей поступит за счет изменения налогообложения дивидендов, перечисляемых на счета типа «С» в пользу лиц из недружественных стран, еще 300 млрд — от налогообложения доходов от доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов.
Дополнительные сборы помогут покрыть около пятой части ежегодного дефицита бюджета, который в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне 5,1–5,5 трлн рублей, отметил руководитель проектов УК «Гамма Групп» Дмитрий Левин.
Дефицит бюджета в следующую трехлетку составит около 2% ВВП, а его постепенное сокращение должно снизить проинфляционные риски. При этом слишком высокая недостача может усиливать давление на цены, влиять на курс рубля и способствовать росту ставок по кредитам и вкладам, считает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.
Для покрытия нехватки средств Минфин также может размещать облигации федерального займа. При этом госдолг России, по прогнозам, останется на умеренном уровне — около 18% ВВП.
1
0
0
1
1
Комментарии (2)