Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Происшествия
В небе над Липецкой областью перехватили беспилотники
Происшествия
В Липецке воют сирены
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат электричество
Общество
В Липецкой области сухо и до +20
Погода в Липецке
ПВО отразило ночную атаку беспилотников.
Происшествия
Красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменен
Происшествия
Крупную партию марихуаны изъяли полицейские у задержанного в Ельце мужчины
Происшествия
Над Липецкой областью вспыхнуло Северное сияние
Общество
Дорогой хлеб дорожает, цена дешёвого не меняется
Общество
Читать все
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Происшествия
В Липецке воют сирены
Происшествия
Крупную партию марихуаны изъяли полицейские у задержанного в Ельце мужчины
Происшествия
В небе над Липецкой областью перехватили беспилотники
Происшествия
Над Липецкой областью вспыхнуло Северное сияние
Общество
В Липецкой области сухо и до +20
Погода в Липецке
ПВО отразило ночную атаку беспилотников.
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат электричество
Общество
50 артистов и два большегруза декораций: «Большие гастроли» МХАТ имени Горького в Липецке
Культура
Красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменен
Происшествия
Читать все
Культура
117
51 минуту назад

50 артистов и два большегруза декораций: «Большие гастроли» МХАТ имени Горького в Липецке

В рамках программы «Большие гастроли» Министерства культуры России сцену театра драмы им. Л.Н. Толстого на три дня отдали одному из ведущих театров страны — МХАТ имени Горького. Художественный руководитель этого театра — Сергей Безруков.

На 42-й фестиваль «Липецкие театральные встречи» МХАТ имени Горького привёз три спектакля: «Пигмалион», «Мастер и Маргарита» и «Последний срок».

В Липецк столичный театр приехал в составе 80 человек, в том числе 50 артистов и большая бригада технических специалистов. А ещё привезли две фуры и одну «ГАЗель» полноценных декораций. Менять их было непросто: 10 октября на спектакле «Пигмалион» даже произошёл небольшой казус, и в одной из смен декораций липецкие зрители вдруг стали покидать зал, приняв затянувшуюся паузу за антракт.

Самый густонаселённый и технически сложный спектакль — «Мастер и Маргарита». Ведь он показывается на одной из самых больших сцен в Москве и вообще в России. При этом в Липецк постарались привезти все постановки именно в том виде, в каком они идут в самом МХАТ имени Горького. Артисты, декорации, костюмы — всё то же самое. 

Как рассказала GOROD48 помощник художественного руководителя по литературно-драматургической части МХАТ им. Горького Алена Карцева, в Липецке покажут вечную классику — спектакли-легенды, уже состоявшиеся и прожившие большую историю: их увидело множество зрителей в Москве и других городах России.

IMG_9974.jpeg+2026-10-10-23.42.47+niz.jpg

Например, «Пигмалион» проставлен 10 лет назад — премьера состоялась 2 января 2016 года. Режиссёр спектакля — Татьяна Доронина, которая больше 30 лет была художественным руководителем МХАТа. Сейчас Дорониной 92 года, «Пигмалион» она режиссировала в 81! В постановке много внимания уделяется взаимоотношениям наставничество-ученичество и мужчина-женщина. У самого Бернарда Шоу акценты чуть другие.

По сюжету, профессор Хиггинс сталкивается в лондонском сквере с неотёсанной деревенской девушкой — цветочницей Элизой и заключает пари с полковником Пикерингом, обещая за полгода научить её грамотной речи и аристократическим манерам. Пари он выигрывает. Но в ходе эксперимента выясняется, что по своим внутренним качествам Элиза далеко превосходит настоящих леди. В «Пигмалионе» Шоу переосмыслил миф о скульпторе, полюбившем созданную им статую и упросившем богиню любви Афродиту превратить её в живую женщину. У Шоу в итоге «оживает» сам профессор Хиггинс.

Спектакль «Мастер и Маргарита», который липчане увидят сегодня вечером, в 2009 году поставил режиссёр Валерий Белякович. Через семь лет режиссер скоропостижно умер, и этот спектакль, его последняя мхатовская постановка, стал символом всей истории Беляковича в главном театре станы.

Спектакль интересен тем, что он шестая постановка «Мастера и Маргариты» Беляковича. Инсценировки романа Михаила Булгакова режиссёр ставил в Театре на Юго-Западе, в Перми и даже в Чикаго. Валерий Белякович всё время разговаривал с автором, пытался расшифровать Булгакова. И несмотря на то, что спектаклю уже 17 лет, этот спор и диалог остался живым, и постановка чётко попадает и в наше время. Потому что он о человеке и вечных вопросах, которые волнуют человечество.

Третий спектакль МХАТа — «Последний срок» Сергея Пускепалиса и вовсе благословил писатель Валентин Распутин, который был постоянным автором театра, по его произведениям шли несколько спектаклей, а для «Последнего срока» он сам писал инсценировку.

Спектакль был поставлен в 2018-м году и это была первая работа Сергея Пускепалиса во МХАТе имени Горького. В результате получился очень русский по широте и ментальности спектакль, в котором через судьбы и характеры обычных маленьких людей отражается история страны. У этой постановки — большая гастрольная история, спектакль проехал много городов. В Москве «Последний срок» сейчас играют в концертном зале «Космос»: основная сцена МХАТ имени Горького находится на ремонте до 2028 года —130-летия театра.

Елена Коробейникова — исполнительница ролей Элизы в «Пигмалионе» и Старухи Анны в «Последнем сроке». В «Последнем сроке» её героине 80 лет. Самой актрисе чуть ли не вдвое меньше.

— Я посвятила эту роль женщине, которой уже нет в живых — Москаленко Александре Степановне. Мы познакомились, когда ей было уже за 80. Она стала прототипом моей героини. Женщина, которая прожила свою долгую жизнь в деревне Брянской области и никогда никуда не выезжала, была под немцем, её сестёр угнали в плен… Когда я наблюдала и разговаривала с ней, у меня рождался этот образ, — рассказала Елена GOROD48.

У Олега Цветановича на гастролях в Липецке тоже две главные роли: он играет Хиггинса в «Пигмалионе» и Мастера в «Мастере и Маргарите». Оба его героя — профессионалы, которые искренне любят своё дело. Кстати, Хиггинса Цветанович играет ещё и в одном антрепризном спектакле.

IMG_9975.jpeg+2026-10-10-23.42.47+niz.jpg

— Бернард Шоу — очень непростой автор, в постановке которого легко опуститься до комикования и какой-то гротескности. В спектакле Татьяны Дорониной заложена философия! Поэтому здесь мы отдаём дань постановщику — это единственный спектакль Дорониной, до сих пор оставшийся в репертуаре театра. А мы пытаемся ей соответствовать, — сказал Олег Цветанович.

Актёр признался: никаких мистических страхов, Булгаковских комплексов и суеверий в связи с вводом на роль Мастера он не испытывал и полностью доверял режиссёру (изначально актёр также был задействован в этом спектакле, но в другой роли).

— Валерий Белякович — очень талантливый режиссёр, он сумел вместить в свой спектакль несколько сюжетных линий романа, как-то всё скомпоновать и насытить событийным рядом. Я уже не говорю о декорациях — а это шесть огромных листов железа, которые ассоциируются со всем, чем угодно: это и летопись, и костёр, и всё на свете! Дань Булгакову отдана чётко, человек пронзительно и больно вник в материал. Играя Мастера, я пытаюсь сыграть Беляковича — царство ему небесное, человек сгорел на своей работе — как и Мастер. А он был настолько одержим своим произведением, что не верит, что это никому не нужно! От отчаянья человек может сойти с ума и спасает только одно на свете — любовь, которая стоит во главе всего, — считает Олег Цветанович.

Заслуженный артист России Максим Дахненко — исполнитель роли Левия Матвея в «Мастере и Маргарите».

— Меня Валерий Белякович во МХАТе имени Горького открыл как артиста в постановке «На дне». Туда я пришёл совсем молодым. Белякович сильно мне доверял, и надо было идти от себя, от сердца, от своего жизненного опыта. Роль Левия Матвея — для меня венец. Хоть она и не большая. Для меня в спектакле «Мастер и Маргарита» самое главное — вопрос выбора, который стоит перед каждым человеком, особенно в сегодняшнее время. Дай бог, чтобы он был правильным, — рассказал Максим Дахненко.

16+
театр
фестиваль
13
0
5
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить