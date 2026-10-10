50 артистов и два большегруза декораций: «Большие гастроли» МХАТ имени Горького в Липецке

В рамках программы «Большие гастроли» Министерства культуры России сцену театра драмы им. Л.Н. Толстого на три дня отдали одному из ведущих театров страны — МХАТ имени Горького. Художественный руководитель этого театра — Сергей Безруков.

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На 42-й фестиваль «Липецкие театральные встречи» МХАТ имени Горького привёз три спектакля: «Пигмалион», «Мастер и Маргарита» и «Последний срок».В Липецк столичный театр приехал в составе 80 человек, в том числе 50 артистов и большая бригада технических специалистов. А ещё привезли две фуры и одну «ГАЗель» полноценных декораций. Менять их было непросто: 10 октября на спектакле «Пигмалион» даже произошёл небольшой казус, и в одной из смен декораций липецкие зрители вдруг стали покидать зал, приняв затянувшуюся паузу за антракт.Самый густонаселённый и технически сложный спектакль — «Мастер и Маргарита». Ведь он показывается на одной из самых больших сцен в Москве и вообще в России. При этом в Липецк постарались привезти все постановки именно в том виде, в каком они идут в самом МХАТ имени Горького. Артисты, декорации, костюмы — всё то же самое.Как рассказала GOROD48 помощник художественного руководителя по литературно-драматургической части МХАТ им. Горького Алена Карцева, в Липецке покажут вечную классику — спектакли-легенды, уже состоявшиеся и прожившие большую историю: их увидело множество зрителей в Москве и других городах России.Например, «Пигмалион» проставлен 10 лет назад — премьера состоялась 2 января 2016 года. Режиссёр спектакля — Татьяна Доронина, которая больше 30 лет была художественным руководителем МХАТа. Сейчас Дорониной 92 года, «Пигмалион» она режиссировала в 81! В постановке много внимания уделяется взаимоотношениям наставничество-ученичество и мужчина-женщина. У самого Бернарда Шоу акценты чуть другие.По сюжету, профессор Хиггинс сталкивается в лондонском сквере с неотёсанной деревенской девушкой — цветочницей Элизой и заключает пари с полковником Пикерингом, обещая за полгода научить её грамотной речи и аристократическим манерам. Пари он выигрывает. Но в ходе эксперимента выясняется, что по своим внутренним качествам Элиза далеко превосходит настоящих леди. В «Пигмалионе» Шоу переосмыслил миф о скульпторе, полюбившем созданную им статую и упросившем богиню любви Афродиту превратить её в живую женщину. У Шоу в итоге «оживает» сам профессор Хиггинс.Спектакль «Мастер и Маргарита», который липчане увидят сегодня вечером, в 2009 году поставил режиссёр Валерий Белякович. Через семь лет режиссер скоропостижно умер, и этот спектакль, его последняя мхатовская постановка, стал символом всей истории Беляковича в главном театре станы.Спектакль интересен тем, что он шестая постановка «Мастера и Маргариты» Беляковича. Инсценировки романа Михаила Булгакова режиссёр ставил в Театре на Юго-Западе, в Перми и даже в Чикаго. Валерий Белякович всё время разговаривал с автором, пытался расшифровать Булгакова. И несмотря на то, что спектаклю уже 17 лет, этот спор и диалог остался живым, и постановка чётко попадает и в наше время. Потому что он о человеке и вечных вопросах, которые волнуют человечество.Третий спектакль МХАТа — «Последний срок» Сергея Пускепалиса и вовсе благословил писатель Валентин Распутин, который был постоянным автором театра, по его произведениям шли несколько спектаклей, а для «Последнего срока» он сам писал инсценировку.Спектакль был поставлен в 2018-м году и это была первая работа Сергея Пускепалиса во МХАТе имени Горького. В результате получился очень русский по широте и ментальности спектакль, в котором через судьбы и характеры обычных маленьких людей отражается история страны. У этой постановки — большая гастрольная история, спектакль проехал много городов. В Москве «Последний срок» сейчас играют в концертном зале «Космос»: основная сцена МХАТ имени Горького находится на ремонте до 2028 года —130-летия театра.Елена Коробейникова — исполнительница ролей Элизы в «Пигмалионе» и Старухи Анны в «Последнем сроке». В «Последнем сроке» её героине 80 лет. Самой актрисе чуть ли не вдвое меньше.— Я посвятила эту роль женщине, которой уже нет в живых — Москаленко Александре Степановне. Мы познакомились, когда ей было уже за 80. Она стала прототипом моей героини. Женщина, которая прожила свою долгую жизнь в деревне Брянской области и никогда никуда не выезжала, была под немцем, её сестёр угнали в плен… Когда я наблюдала и разговаривала с ней, у меня рождался этот образ, — рассказала Елена GOROD48.У Олега Цветановича на гастролях в Липецке тоже две главные роли: он играет Хиггинса в «Пигмалионе» и Мастера в «Мастере и Маргарите». Оба его героя — профессионалы, которые искренне любят своё дело. Кстати, Хиггинса Цветанович играет ещё и в одном антрепризном спектакле.— Бернард Шоу — очень непростой автор, в постановке которого легко опуститься до комикования и какой-то гротескности. В спектакле Татьяны Дорониной заложена философия! Поэтому здесь мы отдаём дань постановщику — это единственный спектакль Дорониной, до сих пор оставшийся в репертуаре театра. А мы пытаемся ей соответствовать, — сказал Олег Цветанович.Актёр признался: никаких мистических страхов, Булгаковских комплексов и суеверий в связи с вводом на роль Мастера он не испытывал и полностью доверял режиссёру (изначально актёр также был задействован в этом спектакле, но в другой роли).— Валерий Белякович — очень талантливый режиссёр, он сумел вместить в свой спектакль несколько сюжетных линий романа, как-то всё скомпоновать и насытить событийным рядом. Я уже не говорю о декорациях — а это шесть огромных листов железа, которые ассоциируются со всем, чем угодно: это и летопись, и костёр, и всё на свете! Дань Булгакову отдана чётко, человек пронзительно и больно вник в материал. Играя Мастера, я пытаюсь сыграть Беляковича — царство ему небесное, человек сгорел на своей работе — как и Мастер. А он был настолько одержим своим произведением, что не верит, что это никому не нужно! От отчаянья человек может сойти с ума и спасает только одно на свете — любовь, которая стоит во главе всего, — считает Олег Цветанович.Заслуженный артист России Максим Дахненко — исполнитель роли Левия Матвея в «Мастере и Маргарите».— Меня Валерий Белякович во МХАТе имени Горького открыл как артиста в постановке «На дне». Туда я пришёл совсем молодым. Белякович сильно мне доверял, и надо было идти от себя, от сердца, от своего жизненного опыта. Роль Левия Матвея — для меня венец. Хоть она и не большая. Для меня в спектакле «Мастер и Маргарита» самое главное — вопрос выбора, который стоит перед каждым человеком, особенно в сегодняшнее время. Дай бог, чтобы он был правильным, — рассказал Максим Дахненко.16+