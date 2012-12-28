50-летний воронежец пока пробудет под стражей два месяца.

В Елецком округе по подозрению в мошенничестве в крупном размере на два месяца арестован 50-летний житель Воронежа. Его жертвой стала 69-летняя пенсионерка.Как сообщает областная прокуратура, ельчанке позвонила женщина, которая представилась работником «Госуслуг» и сообщила, что от её имени оформлена доверенность на человека, который может открыть счет в иностранном банке, куда будут перечислены деньги для финансирования армии Украины. Пенсионерке грозит уголовная ответственность, а чтобы её избежать, ей нужно предоставить декларацию и все имеющиеся деньги для проверки законности их получения.Пожилая женщина в назначенное ночное время возле своего дома передала 500 тысяч рублей, 400 долларов США и 100 евро курьеру.Через двое суток полицейские задержали курьера. При себе у него было три миллиона рублей. При этом житель Воронежа заявил, что не знал о преступном характере своих действий.