Арестован предполагаемый курьер мошенников, которому ельчанка передала полмиллиона рублей, 400 долларов и 100 евро
25-летний данковчанин поверил звонку «из налоговой» и перевёл мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
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23 минуты назад
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Арестован предполагаемый курьер мошенников, которому ельчанка передала полмиллиона рублей, 400 долларов и 100 евро
50-летний воронежец пока пробудет под стражей два месяца.
Как сообщает областная прокуратура, ельчанке позвонила женщина, которая представилась работником «Госуслуг» и сообщила, что от её имени оформлена доверенность на человека, который может открыть счет в иностранном банке, куда будут перечислены деньги для финансирования армии Украины. Пенсионерке грозит уголовная ответственность, а чтобы её избежать, ей нужно предоставить декларацию и все имеющиеся деньги для проверки законности их получения.
Пожилая женщина в назначенное ночное время возле своего дома передала 500 тысяч рублей, 400 долларов США и 100 евро курьеру.
Через двое суток полицейские задержали курьера. При себе у него было три миллиона рублей. При этом житель Воронежа заявил, что не знал о преступном характере своих действий.
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