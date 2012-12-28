Арестован предполагаемый курьер мошенников, которому ельчанка передала полмиллиона рублей, 400 долларов и 100 евро
25-летний данковчанин поверил звонку «из налоговой» и перевёл мошенникам 900 тысяч рублей
Происшествия
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48 минут назад
25-летний данковчанин поверил звонку «из налоговой» и перевёл мошенникам 900 тысяч рублей
А 81-летняя пенсионерка лишилась 190 000 рублей.
В Липецке 81-летняя пенсионерка три дня вела переговоры с мошенниками. Кем только они не представлялись — сотрудниками «Росфинмониторинга», правоохранительных органов и даже ФСБ. В результате пожилая женщина пошла к банкомату и отправила на указанный ей счёт 190 000 рублей.
А 37-летний житель Липецкого округа хотел купить хороший робот-пылесос. За него он перевёл 88 000 рублей, после чего 10 дней безуспешно пытался выйти с продавцом на связь, а потом пришёл в полицию.
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