А 81-летняя пенсионерка лишилась 190 000 рублей.

25-летний житель Данкова перевёл на «безопасный счёт» 900 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сделал он это по указанию мошенников: мужчине звонили «из налоговой» через мессенджеры «Maх» и «Telegram».В Липецке 81-летняя пенсионерка три дня вела переговоры с мошенниками. Кем только они не представлялись — сотрудниками «Росфинмониторинга», правоохранительных органов и даже ФСБ. В результате пожилая женщина пошла к банкомату и отправила на указанный ей счёт 190 000 рублей.А 37-летний житель Липецкого округа хотел купить хороший робот-пылесос. За него он перевёл 88 000 рублей, после чего 10 дней безуспешно пытался выйти с продавцом на связь, а потом пришёл в полицию.