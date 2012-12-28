Общество
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46 минут назад
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Земельный участок под Липецким станкостроительным предприятием могут продать за долги
Налоговики насчитали акционерному обществу 72,2 млн рублей догов.
Согласно иску, у предприятия образовалась налоговая задолженность в размере 72,2 млн рублей, включая пени и штрафы. Для её погашения УФНС по Липецкой области задействовало весь спектр принудительных мер: выставлено требование об уплате, принято решение о списании средств со счетов в банках, а в службу судебных приставов направлено постановление о взыскании за счёт имущества. На основании этого документа в июне 2026 года было открыто исполнительное производство.
Поскольку обязательства по налогам не исполнены, ФНС обратилась в суд с требованием обратить взыскание на заложенный земельный участок, принадлежащий обществу на улице Опытной в Липецке. Сейчас участок арестован. Его ккадастровая стоимость составляет 1,24 млн рублей, средняя рыночная стоимость — 1,99 млн рублей. Истец просит разрешения продать землю под работающим, кстати, предприятием с публичных торгов.
К делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены УФНС России по Липецкой области и Специализированное отделение судебных приставов по Липецкой области. Предварительное судебное заседание назначено на 30 ноября.
Напомним, что ранее это предприятие принадлежало Владимиру и Кириллу Петровым, заочно осужденным Мещанским райсудом Москвы по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как они находились в бегах за пределами России. Братья петровы получили 12 и 14 лет колонии соответственно. Суд счел доказанным хищение более 415 млн рублей, выделенных предприятию в рамках гособоронзаказа: например, по данным следствия, вместо новых шлифовальных станков они поставляли госкорпорации «Ростех» дешевые старые. Одby из эпизодов дела был связан с поставкой для входящего в «Ростех» АО «Станкопром» четырех станков и их пусконаладочными работами более чем на 193 млн рублей. Эти средства были выделены в виде ссуды Минпромторга «Ростеху» на реализацию подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Однако поставленное оборудование оказалось бывшим в употреблении, его цена составляла на самом деле чуть более 81,6 млн, а разницу братья положили себе в карман.
Кроме Советский районный суд Липецка признал Владимира Петрова виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), и назначил ему два года условного срока за неуплату более 111 млн рублей путем предоставления фиктивных документов о приобретении станков и комплектующих. Владимир Петров вину не признал, но возместил 66 млн руб. ущерба. А позже Правобережный суд Липецка также заочно осудил Владимира Петрова-старшего (отца братьев) и его сына Кирилла на 3 года и 15 лет лишения свободы соответственно за хищение почти 52 млн рублей (у Кирилла новый срок получился с учетом ранее полученного в Мещанском райсуде Москве). Как сообщал «КоммерсантЪ», речь шла о проекте создания серийного производства станкоинструментальной продукции на базе Липецкого станкостроительного предприятия, совладельцем которого, помимо Петровых, являлся «Станкопром» «Ростеха». Петровы без ведома госкорпорации заключили от лица подконтрольного им ООО «Интермаш» договор займа с федеральным фондом технологического развития. По нему станкостроительное предприятие предоставило в залог земельный участок и производственно-сборочный цех с административно-бытовым корпусом, в которые «Станкопром» ранее уже вложил 51,5 млн рублей федеральных средств.
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