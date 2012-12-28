Жители Липецкой области на средний доход могут купить 2,71 фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости, подготовленном по итогам II квартала 2026 года.



Липецкая область заняла 22 место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения. В нашем регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило по итогам II квартала 2026 года 2,71.Среднедушевые доходы населения достигли 62,9 тысячи рублей, а реальные денежные доходы выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Рейтинг составлен на основе данных Росстата и ЕМИСС за II квартал 2026 года. Для оценки уровня жизни в регионах России рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Это позволяет учитывать покупательную способность с поправкой на местные цены.В среднем по России соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров по стране составило 2,4 — при том, покупательская способность доходов у лидеров рейтинга и аутсайдеров отличалась больше, чем в пять раз и варьировалась от 1,21 до 6,28. Среднедушевые доходы в стране в этот период составили 76,7 тысячи рублей в месяц, что на 5 тысяч рублей выше, чем годом ранее. Реальные доходы населения в России выросли на 1,1%.Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение среднедушевых доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляет 6,28. Среднедушевой месячный доход в ЯНАО составил 192,2 тысячи рублей. Второе место в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, где среднедушевые доходы составили 251,9 тысячи рублей. На средний доход жители Чукотки могут купить 5,48 фиксированного набора потребительских товаров и услуг. На третьем месте — Ненецкий автономный округ, где соотношение среднедушевых доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 5,42. Среднедушевой месячный доход здесь составил 165,8 тысячи рублей. Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг отмечено в Ингушетии — 1,21. Средний душевой доход здесь составил 29,1 тысячи рублей в месяц.