Мокрый снег и снег пройдут местами и будут небольшими.

В ближайшие сутки погоду в Липецкой области будет определять тыловая часть североатлантического циклона, местами пройдут небольшие осадки. 24 ноября на территорию региона выйдет южный циклон, который принесет умеренные, а местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. 25 ноября регион окажется в тыловой части этого циклона, пройдет снег различной интенсивности и немного похолодает.Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 ноября – от -1 до +1 градуса, что на 2-3 градуса выше нормы, 25 ноября – 2-3 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем – от 0 до +5.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 24 градусов мороза.