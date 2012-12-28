Спорт
115
сегодня, 16:27
1

Липчанин выиграл всероссийские соревнования в олимпийском классе яхт для… женщин

Звучит внушительно, но по сути это - промежуточный старт.

Александр Кузьмин из Липецка выиграл традиционные всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенняя Ривьера» в акватории Сочи.

Соревнования трудно назвать массовыми, на воду в 4-х классах яхт вышли представители 6-ти регионов. 16-летний ученик тренера Надежды Журенковой выступал в классе «Лазер-Радиал» и оказался сильнейшим.

«Лазер-Радиал» – это олимпийский класс яхт, впервые появился на Играх-2008 года для… женщин и с тех пор на главных соревнованиях так и используется в качестве дамского. В нём, например, выступала на Олимпиаде в Токио-2020 уроженка Липецка Екатерина Зюзина. Мужчины продолжают соревноваться в классическом «Лазере» – в обоих классах одинаковый размер лодок и толщина бортов, но в «женском» значительно меньше парус (почти на 1,5 метра), поэтому он предназначен для спортсменов весом 60-65 кг.

Кузьмин – восходящая «звёздочка» липецкого парусного спорта, ему всего 16 лет, пока по своим габаритам он может оттачивать мастерство в «Лазере-Радиал». Но в будущем талантливому спортсмену, вероятно, предстоит менять класс лодки.



Фото Елены Разиной, vk.com/watersport48
Парусный спорт
Комментарии (1)

Дед
29 минут назад
Уууу ! Для женщин , я думал для мужчин !
