Липчанин выиграл всероссийские соревнования в олимпийском классе яхт для… женщин

Звучит внушительно, но по сути это - промежуточный старт.

Кузьмин – восходящая «звёздочка» липецкого парусного спорта, ему всего 16 лет, пока по своим габаритам он может оттачивать мастерство в «Лазере-Радиал». Но в будущем талантливому спортсмену, вероятно, предстоит менять класс лодки.













Александр Кузьмин из Липецка выиграл традиционные всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенняя Ривьера» в акватории Сочи.Соревнования трудно назвать массовыми, на воду в 4-х классах яхт вышли представители 6-ти регионов. 16-летний ученик тренера Надежды Журенковой выступал в классе «Лазер-Радиал» и оказался сильнейшим.«Лазер-Радиал» – это олимпийский класс яхт, впервые появился на Играх-2008 года для… женщин и с тех пор на главных соревнованиях так и используется в качестве дамского. В нём, например, выступала на Олимпиаде в Токио-2020 уроженка Липецка Екатерина Зюзина. Мужчины продолжают соревноваться в классическом «Лазере» – в обоих классах одинаковый размер лодок и толщина бортов, но в «женском» значительно меньше парус (почти на 1,5 метра), поэтому он предназначен для спортсменов весом 60-65 кг.