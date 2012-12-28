В столкновении школьного «ПАЗа» с «семеркой» пострадал 12-летний ребенок

Мальчика госпитализировали.

20 декабря у села Болховское Задонского района столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и «ВАЗ-2107». Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 65-летний водитель автобуса не предоставил легковушке преимущество проезда по главной дороге.В аварии пострадал 12-летний мальчик – пассажир «ВАЗа».— Ребенок госпитализирован в задонскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.