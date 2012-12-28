В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Происшествия
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вчера, 21:50
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В столкновении школьного «ПАЗа» с «семеркой» пострадал 12-летний ребенок
Мальчика госпитализировали.
В аварии пострадал 12-летний мальчик – пассажир «ВАЗа».
— Ребенок госпитализирован в задонскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.
Фото: vk.com/zadonskmycity
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