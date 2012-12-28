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5852
вчера, 21:50
28

В столкновении школьного «ПАЗа» с «семеркой» пострадал 12-летний ребенок

Мальчика госпитализировали.

20 декабря у села Болховское Задонского района столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и «ВАЗ-2107». Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 65-летний водитель автобуса не предоставил легковушке преимущество проезда по главной дороге.

В аварии пострадал 12-летний мальчик – пассажир «ВАЗа».

— Ребенок госпитализирован в задонскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП уточняются, — рассказали в полиции.

Фото: vk.com/zadonskmycity
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Комментарии (28)

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й
сегодня, 17:15
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту Дмитрий Симков сначала обвинил в очередях на автобусных остановках жителей города, которые хотят ехать сидя, а потом заявил, что дефицит водителей автобусов в городе — 51%
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Сапожник
сегодня, 14:45
Да почти на всех школьных автобусах работают пенсионеры , потому как платят копейки
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АнтиСоветчик
сегодня, 13:57
Вчера на 8 маршруте водитель-таджик бесплатно своих земляков возил. Может его на школьный автобус посадить, все равно план не выполнит.
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да уж
сегодня, 14:26
Наши бы водители,своих высадили без оплаты,и даже детей.
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65-не возраст
сегодня, 09:31
Води, пока молодой, мальчик!
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кит
сегодня, 09:27
Вот она ,пенсионная реформа,налицо !В 2028 еще только закончится ! Денег нет на пенсии,охотно верю !
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Саша - Аппаратчик
сегодня, 09:51
Ранняя пенсия это пережиток совка. Ты просто не в теме
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Нонка
сегодня, 09:12
Быть водителем не интересно - скучища Денег платят мало, все автобусы рванье
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дед
сегодня, 08:15
Зачем сравнивать коммерческие зарплаты и бюджетные,у всех водителей,которые работают в бюджетных организациях, везде низкие зарплаты. Не путайте с гос.службой.
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Не пэтриот
сегодня, 07:55
А платить не пробовали молодым.А 65 лет это ещё не возраст.Спросите у нашего вождя.В думе вообще престарелые сидят,и их от туда и палкой не выгонишь.Хотя и в Липецке есть совет престарелых,толку только ноль.
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селянин
сегодня, 07:49
Оптимизировали сельские школа,а теперь возят детей за десятки километров. Сейчас начнутся проверки всех уровней,наверняка нарушение режима труда и отдыха.
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не-а чё
сегодня, 07:43
Курьеры по 300к получают.
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Ага
сегодня, 09:53
А депутаты и алигархи еще больше.
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