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50 минут назад
Как «Тринадцать» стало счастливым числом для трёх десятков липецких детей
Уникальный липецкий социальный проект — «Цирк хулиганов «Тринадцать» — отпраздновал первую годовщину. Поздравить циркачей пришли сотни зрителей и коллеги из липецких цирковых студий, хореографические коллективы и спортсмены.
— Я подумал: как здорово, когда у подростков есть место, где они могут проявить себя творчески и спортивно, выплеснуть энергию и просто найти тех, кому нужны. Так появился наш липецкий проект — цирковая социальная студия «Цирк хулиганов «Тринадцать». Кстати, «Тринадцать» — это не про нумерологию или суеверия. 13 метров — диаметр цирковой арены. В команде — педагог Марина Горбунова и профессиональный цирковой тренер Юлия Подковырова. Ребят приглашаем через центры соцподдержки, социальную защиту. Помогает нам и сарафанное радио. Сейчас у нас занимается уже 30 человек — от 8 до 18 лет, часто из многодетных или непростых семей. Осваиваем базовые жанры: жонглирование, акробатику, танцы. Главное, что удалось создать, — сообщество, где каждый чувствует себя нужным и находит друзей. Для многих ребят студия стала настоящим домом вне дома. Трижды в неделю они приходят на трёхчасовые тренировки: тянут спину, кувыркаются, осваивают реквизит, а между делом — общаются. Причём не только друг с другом. В гости к «хулиганам» заходят руководители НЛМК, предприниматели, а также другие неравнодушные и заинтересованные люди, садятся в круг и без назиданий рассказывают о себе, о том, что важно в жизни, об успехе и даже о провалах, о том, как поднимались после них, — рассказал о проекте Никита Воробьёв.
Впервые на арену ребята вышли в феврале 2026 года, и, по словам Никиты Воробьёва, в тот вечер многие из них впервые по-настоящему поверили в себя. С тех пор цирк «Тринадцать» успел выступить на праздновании Дня молодёжи, Дня строителя, липецком триатлоне, на Дне металлурга и различных городских мероприятиях.
В мае этого года цирк получил грант за победу в конкурсе «Стальное дерево» благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие», который сыграл важную роль в дальнейшем развитии цирка.
И в минувшее воскресенье «Цирк хулиганов» при поддержке полученного гранта отметил первую годовщину представлением на фестивале «Уличный цирк» во Дворце спорта «Молодёжный».
Начался фестиваль «Уличный цирк» со всеобщей разминки, а затем на разных площадках прошли мастер-классы по акробатике, эквилибристике, хулахупам, жонглированию, рисованию и раскраскам цирковых фигурок.
Поздравить новый проект пришли практически все цирковые коллективы города и даже гости из Москвы – союз артистов «Цветная капуста». Своим мастерством порадовали «хулиганов» и зрителей липецкие цирки: «Ника», «Трюкач», «Каскад», хореографические коллективы и спортсмены из разных клубов. А завершили выступления липецких артистов сами «хулиганы» под всеобщие аплодисменты.
Фестиваль состоялся благодаря помощи неравнодушных людей, которые поддерживают ребят. Они помогли организовать и провести праздник, и стали активными участниками. Цирк еще раз доказал: мир не без добрых людей.
Один из «хулиганов», Кирилл Карманов, — самый старший в коллективе и наставник для тех, кто помладше.
— В студию приходят непоседы, у которых, бывает, хромает успеваемость, но зашкаливает активность на переменах или во внешкольное время. Для таких и нужны подобные места, как наш цирк, чтобы энергию оставлять здесь, а старшие, наставники, руководители могли поговорить по душам на многие темы, даже самые сокровенные, — говорит Кирилл.
До цирка Кирилл занимался в актёрской студии. Но она закрылась, и податься было некуда. О «Цирке хулиганов» ему рассказала школьная учительница.
— Год назад я пришёл в цирк и сразу приступил к тренировкам. Как же было трудно в тот день, но так интересно и душевно, такие люди вокруг классные. А потом весь год — как в калейдоскопе: тренировки, выступления, встречи с интересными людьми, походы на природу, на выставки, на концерты! И вот сейчас у нас маленьких много, я с ними с удовольствием вожусь, учу тому, что сам освоил.
— Социальная цирковая студия даёт возможность ребятам учиться взаимодействовать друг с другом, общаться, раскрывать свои способности. Для ребят это большой скачок вперёд — они учатся и общению, и физической активности, просто весело проводят время. Важен и воспитательный аспект: среди студийцев есть ребята из непростых семей или те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и особенно ценно, когда над ними берут опеку педагоги, работает целая команда специалистов, — считает руководитель цирка «Каскад» Мария Арбузова. — Коллективу исполнился год, желаю ему и дальше расти, крепнуть и решать не только творческие, но и социальные задачи.
После завершения фестиваля дети из числа зрителей, да и взрослые не скрывали эмоций. Им понравились и сами выступления, и мастер-классы.
10-летняя Таня рассказала, как впервые попробовала жонглировать мячиками:
— У меня сначала всё падало. Но девочка-тренер сказала: «Не смотри только на руки, смотри и на мячики. И вдруг — раз! Я поймала сразу два, а потом и три. Это как волшебство: ты просто веришь и у тебя получается.
На одной из площадок кипела игра в стрит-бол.
— Я не думала, что на цирковом празднике будет баскетбол! Мы тут спонтанно собрали команду — и это было круто, никаких правил, просто игра в удовольствие. Все кричали, болели, даже те, кто никогда не бросал мяч, — рассказала школьница Алина.
Шумно было во время мастер-классов и у большой веревочной скакалки.
— Мы с пацанами впятером забежали — и сначала было страшно. Но когда поймали ритм — это такой драйв! Мы смеялись, ошибались, падали, вставали и снова скакали, — сказал старшеклассник Алексей из школы №47.
Липчанин Алексей Иванович стал участником разминки благодаря внучке, с которой пришел на фестиваль.
— Я думал, что просто постоять в сторонке и поснимать ее на телефон. Но внучка буквально за руку потащила меня за собой. И знаете, в мои годы так весело прыгать и хлопать под музыку! Внучка визжала от восторга, а я чувствовал себя на двадцать лет моложе. Говорят, что цирк — для детей, но после такой разминки я понял: он для души, независимо от возраста.
За этот год «Цирк хулиганов «Тринадцать» стал не просто творческой студией, а пространством поддержки, дружбы, веры и новых возможностей. История «хулиганов» показывает, что доброе участие может изменить чью-то жизнь к лучшему.
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