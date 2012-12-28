Как «Тринадцать» стало счастливым числом для трёх десятков липецких детей

Уникальный липецкий социальный проект — «Цирк хулиганов «Тринадцать» — отпраздновал первую годовщину. Поздравить циркачей пришли сотни зрителей и коллеги из липецких цирковых студий, хореографические коллективы и спортсмены.



За этот год «Цирк хулиганов «Тринадцать» стал не просто творческой студией, а пространством поддержки, дружбы, веры и новых возможностей. История «хулиганов» показывает, что доброе участие может изменить чью-то жизнь к лучшему.





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