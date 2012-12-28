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Общество
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48 минут назад
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В июле заметно подорожали сахар и куры, подешевели яйца и овощи
Потребительские цены в Липецкой области в июле выросли на 0,65%, а в целом с начала года инфляция в регионе составила 4,65%, сообщает Липецкстат.
Цены на непродовольственные товары в июле увеличились на 1,01%, по сравнению с декабрем 2025 года – на 5,01%. На 4% повысились цены на средства связи, ювелирные изделия стали дороже на 3%, спички, персональные компьютеры – на 2%, ковровые изделия, строительные материалы, металлическую посуду, печатные издания, медикаменты, табачные изделия, моющие и чистящие средства, канцелярские товары, полотенца – на 1%. Снизились цены на шины для легкового автомобиля – на 2%, инструменты и оборудование – на 1%.
Цены и тарифы на услуги в июле текущего года увеличились на 0,01%, по сравнению с декабрем 2025 года – на 6,54%. Здесь в июле подорожали услуги страхования, санаторно-оздоровительные услуги – на 7%, услуги профессионального обучения – на 3%, посреднические услуги – на 2%, услуги банков, услуги фотоателье – на 1%. Подешевели цены на экскурсионные услуги – на 7%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, цена билетов в кинотеатры – на 3%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 1%.
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