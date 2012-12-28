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Спорт
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сегодня, 18:38
«Металлург», как футбольная Золушка – карета превратилась в тыкву прямо во время матча
В матче с лидером всё шло прекрасно, но затем оборона вдруг развалилась, как по волшебству.
В Заволжье на домашнем поле лидера «подгруппы №3» «Волны» из Нижегородской области «сталевары» вышли вперёд – 2:0, но столь же легко растеряли преимущество и уступили – 2:3.
Обе команды вынуждены были сыграть без своих лидеров: из-за травм у «Волны» отсутствовали лучший бомбардир турнира Гоча Гогричиани, на счету которого 14 голов (2 с пенальти) и один из самых продуктивных игроков лиги хавбек Евгений Рагулькин – 7 мячей и 7 результативных передачи. У «Металлурга» из--а перебора жёлтых карточек отсутствовал самый креативный игрок Даниил Григорьев – 4 гола, 4 ассиста.
Черняков открыл счет и мог во второй раз в сезоне стать героем матча против лидера
Последнего в стартовом составе заменил Даниил Черняков, он и открыл счёт уже на 4-й минуте. Дмитрий Савин навесил с фланга, Владислав Агалаков головой скинул мяч на Чернякова и тот «расстрелял» ворота хозяев – 1:0.
В тот момент Чернякова вполне можно было назвать «злым гением» «Волны», ведь именно он в первом круге оформил ассистентский «дубль» и помог «Металлургу» дома обыграть лидера – 2:1.
Минувшая игра поначалу напоминала продолжение той липецкой встречи: липчане переигрывали оппонентов по всем показателям. На 16-й минуте защитник волжан сыграл рукой в штрафной площади, и лучший бомбардир липчан Алексей Скворцов безукоризненно исполнил пенальти – 2:0. Теперь на счету опытного нападающего 7 голов, из них 3 с одиннадцатиметровых.
Неизвестно, какая муха укусила липчан, но «Металлург» неожиданно сбавил обороты. А оборона и вовсе начала напоминать дуршлаг. Уже спустя минуту после второго гола в быстрой атаке хозяев отличился Иван Савицкий – мяч ни за что не слетел бы в сетку, если бы не досадный рикошет от одного из липецких защитников – 2:1.
А на 33-й минуте «Металлург» стал заложником собственной тактики. Черняков никак не мог придумать, как начать атаку и в результате потерял мяч. Вратарь Никита Яворский в этот момент находился не между штангами, а… рядом с полузащитником далеко от ворот, поскольку должен был принимать участие в розыгрыше мяча. Иван Северьянов оценил обстановку мгновенно и метров с 30 «парашютом» запустил мяч в пустые ворота – 2:2…
Во втором тайме были ещё два угловых в исполнении липчан, после которых опасно со «второго этажа» атаковал Агалаков, но голкипер оказался начеку. Однажды после кручёного паса Савина Агалаков пытался завершить атаку ударом с ходу, вышло чуть неточно.
Агалаков не смог замкнуть...
А второй тайм начался… с третьего гола «Волны». Причем оборона липчан и здесь словила ступор, позволив мячу пролететь через штрафную, а нападающему Никите Чугунову забить головой из вратарской – 3:2…
«Металлург» по идее должен был броситься спасать ситуацию, но остроты у ворот хозяев не прибавлялось. Не усилили атакующую игру и замены.
Иван Северьянов (слева) оказался причастен ко всем трем голам своей команды
А на 75-й минуте Чугунов попытался ещё раз забросить мяч издали за «шиворот» Яворскому, но попал в штангу.
Спасать игру на последний угловой в чужую штрафную пошёл и вратарь Яворский, но и это не помогло.
Яворский бежит в чужую штрафную
Отметим, что в текущем сезоне Хрипунков и Ко выигрывали с преимущество в выездных матчах со «Строгино» и обнинским «Квантом», те матчи принесли ничью – 2:2, а теперь дело дошло до поражения.
В концовке игра изобиловала борьбой
«Металлург» разом опустился на 5-е место: 19 игр, 35 очков. Липчан обошли белгородский «Салют» и саранский «Шумбрат», у которых стало на 1 турнирный балл больше.
Липецкие болельщики не оставили свою команду без поддержки и в этой игре, но выглядели весьма озадаченными.
В субботу, 22 августа, липецкая команда принимает «Авангард» из Курска (8-е место, 27 очков), начало встречи в 15:00.
«Волна» (Нижегородская область) – «Металлург» – 3:2 (2:2)
Голы: 0:1 — Черняков, 4. 0:2 – Скворцов, 16 с пен. 1:2 — Савицкий, 17. 2:2 — Северьянов, 33. 3:2 — Чугунов, 47.
«Волна»: 22. Д. Ребров. 21. Кайков (к). 77. Губиев. 99. Савицкий. 30. Ал-р Волков. 88. А. Попович (52. И.Ананьев, 67). 76. М.Гаврилов. 6. Р. Казаков (7. Гунько, 60). 90. Северьянов (10. К.Богданец, 60). 91. Н. Чугунов (14. Титков, 90+2). 8. Заботкин.
Предупреждения: Ал-й Скворцов, 7. Черняков, 7. Ермилов, 50. Д.Пахомов, 55. Ш.Чихрадзе, 55 – Северьянов, 26. Н.Чугунов, 66. И.Ананьев, 72. Заботкин, 80.
Судьи М.Микрюков (Голицыно), П.Волков, Р.Дмитриев (оба — Санкт-Петербург). Инспектор А.Зайнагутдинов (Уфа).
15 августа. Заволжье. Стадион «Заволжский». 273 зрителя.
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