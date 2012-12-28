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сегодня, 18:38

«Металлург», как футбольная Золушка – карета превратилась в тыкву прямо во время матча

В матче с лидером всё шло прекрасно, но затем оборона вдруг развалилась, как по волшебству.

«Металлург» в текущем сезоне – команда-валидол: уже в третий раз за сезон липецким футболистам не хватило преимущества в два мяча, чтобы довести игру до победы.

В Заволжье на домашнем поле лидера «подгруппы №3» «Волны» из Нижегородской области «сталевары» вышли вперёд – 2:0, но столь же легко растеряли преимущество и уступили – 2:3.

Обе команды вынуждены были сыграть без своих лидеров: из-за травм у «Волны» отсутствовали лучший бомбардир турнира Гоча Гогричиани, на счету которого 14 голов (2 с пенальти) и один из самых продуктивных игроков лиги хавбек Евгений Рагулькин – 7 мячей и 7 результативных передачи. У «Металлурга» из--а перебора жёлтых карточек отсутствовал самый креативный игрок Даниил Григорьев – 4 гола, 4 ассиста.

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Черняков открыл счет и мог во второй раз в сезоне стать героем матча против лидера

Последнего в стартовом составе заменил Даниил Черняков, он и открыл счёт уже на 4-й минуте. Дмитрий Савин навесил с фланга, Владислав Агалаков головой скинул мяч на Чернякова и тот «расстрелял» ворота хозяев – 1:0.


В тот момент Чернякова вполне можно было назвать «злым гением» «Волны», ведь именно он в первом круге оформил ассистентский «дубль» и помог «Металлургу» дома обыграть лидера – 2:1.

Минувшая игра поначалу напоминала продолжение той липецкой встречи: липчане переигрывали оппонентов по всем показателям. На 16-й минуте защитник волжан сыграл рукой в штрафной площади, и лучший бомбардир липчан Алексей Скворцов безукоризненно исполнил пенальти – 2:0. Теперь на счету опытного нападающего 7 голов, из них 3 с одиннадцатиметровых.


Неизвестно, какая муха укусила липчан, но «Металлург» неожиданно сбавил обороты. А оборона и вовсе начала напоминать дуршлаг. Уже спустя минуту после второго гола в быстрой атаке хозяев отличился Иван Савицкий – мяч ни за что не слетел бы в сетку, если бы не досадный рикошет от одного из липецких защитников – 2:1.


А на 33-й минуте «Металлург» стал заложником собственной тактики. Черняков никак не мог придумать, как начать атаку и в результате потерял мяч. Вратарь Никита Яворский в этот момент находился не между штангами, а… рядом с полузащитником далеко от ворот, поскольку должен был принимать участие в розыгрыше мяча. Иван Северьянов оценил обстановку мгновенно и метров с 30 «парашютом» запустил мяч в пустые ворота – 2:2…


Во втором тайме были ещё два угловых в исполнении липчан, после которых опасно со «второго этажа» атаковал Агалаков, но голкипер оказался начеку. Однажды после кручёного паса Савина Агалаков пытался завершить атаку ударом с ходу, вышло чуть неточно.

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Агалаков не смог замкнуть...

А второй тайм начался… с третьего гола «Волны». Причем оборона липчан и здесь словила ступор, позволив мячу пролететь через штрафную, а нападающему Никите Чугунову забить головой из вратарской – 3:2…


«Металлург» по идее должен был броситься спасать ситуацию, но остроты у ворот хозяев не прибавлялось. Не усилили атакующую игру и замены.

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Иван Северьянов (слева) оказался причастен ко всем трем голам своей команды

А на 75-й минуте Чугунов попытался ещё раз забросить мяч издали за «шиворот» Яворскому, но попал в штангу.

Спасать игру на последний угловой в чужую штрафную пошёл и вратарь Яворский, но и это не помогло.

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Яворский бежит в чужую штрафную

Отметим, что в текущем сезоне Хрипунков и Ко выигрывали с преимущество в выездных матчах со «Строгино» и обнинским «Квантом», те матчи принесли ничью – 2:2, а теперь дело дошло до поражения.

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В концовке игра изобиловала борьбой

«Металлург» разом опустился на 5-е место: 19 игр, 35 очков. Липчан обошли белгородский «Салют» и саранский «Шумбрат», у которых стало на 1 турнирный балл больше.

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Липецкие болельщики не оставили свою команду без поддержки и в этой игре, но выглядели весьма озадаченными. 

В субботу, 22 августа, липецкая команда принимает «Авангард» из Курска (8-е место, 27 очков), начало встречи в 15:00.

«Волна» (Нижегородская область) – «Металлург» – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 — Черняков, 4. 0:2 – Скворцов, 16 с пен. 1:2 — Савицкий, 17. 2:2 — Северьянов, 33. 3:2 — Чугунов, 47.

«Волна»: 22. Д. Ребров. 21. Кайков (к). 77. Губиев. 99. Савицкий. 30. Ал-р Волков. 88. А. Попович (52. И.Ананьев, 67). 76. М.Гаврилов. 6. Р. Казаков (7. Гунько, 60). 90. Северьянов (10. К.Богданец, 60). 91. Н. Чугунов (14. Титков, 90+2). 8. Заботкин.

«Металлург»: 1. Яворский. 37. Веденеев. 24. Ш. Чихрадзе. 5. Ермилов (22. И. Сазонов, 63). 29. Бадртдинов. 23. Агалаков. 8. Д. Пахомов (к). 14. Черняков (28. Кононенко, 69). 10. С. Потапов (27. Ивашов, 46). 88. Савин (77. Маркарян, 69). 92. Ал-й Скворцов (31. Подзолков, 46).
Предупреждения: Ал-й Скворцов, 7. Черняков, 7. Ермилов, 50. Д.Пахомов, 55. Ш.Чихрадзе, 55 – Северьянов, 26. Н.Чугунов, 66. И.Ананьев, 72. Заботкин, 80.

Судьи М.Микрюков (Голицыно), П.Волков, Р.Дмитриев (оба — Санкт-Петербург). Инспектор А.Зайнагутдинов (Уфа).

15 августа. Заволжье. Стадион «Заволжский». 273 зрителя.
Футбол
«Металлург»
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