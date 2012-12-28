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сегодня, 13:19
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Под резинкой трусов нашли наркотики

Липчанин забрал наркотики из двух закладок на земле и спрятал их в трусах.

Советский районный суд Липецка приговорил к трём годам и трём месяцам колонии строгого режима ранее судимого 35-летнего мужчину, под резинкой трусов у которого нашли 1,72 грамма а-пирролидиновалерофенона, являющеегося производным N-метилэфедрона. Мужчину осудили по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, липчанин забрал наркотики из двух закладок на земле и спрятал их в трусах, но вечером 15 октября прошлого года его задержали сотрудники УМВД России по Липецку. Полицейские нашли наркотики и изъяли их из незаконного оборота.

За этот случай мужчина получил три года колонии, а срок в 3 года и 3 месяца получился по совокупности приговоров. Так же у осужденного изъяли сотовый телефон «Samsung Galaxy A56».
наркотики
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
бабка
сегодня, 13:45
отключить все эти сотовые интернеты, они через месенджеры наших детей вербуют, торгуют дрянью
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