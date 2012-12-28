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Происшествия
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сегодня, 13:19
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Под резинкой трусов нашли наркотики
Липчанин забрал наркотики из двух закладок на земле и спрятал их в трусах.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, липчанин забрал наркотики из двух закладок на земле и спрятал их в трусах, но вечером 15 октября прошлого года его задержали сотрудники УМВД России по Липецку. Полицейские нашли наркотики и изъяли их из незаконного оборота.
За этот случай мужчина получил три года колонии, а срок в 3 года и 3 месяца получился по совокупности приговоров. Так же у осужденного изъяли сотовый телефон «Samsung Galaxy A56».
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