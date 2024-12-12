Сегодня в Липецке: Яблочный спас, предприятия начали использовать на работе лошадей

Отмечаем большой праздник, радуемся тёплой погоде, продолжаем поиски бензина.

Второй день подряд в Липецке будет от +28 до +30 градусов и преимущественно без осадков.









– ул. Ярославская, 19.









– с. Казинка.









Подрастающему поколению расскажут, как держать в руках камеру и поделятся секретами, которые помогут запечатлеть «самый важный миг».





Занятие для малышни