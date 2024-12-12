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53
50 минут назад

Сегодня в Липецке: Яблочный спас, предприятия начали использовать на работе лошадей

Отмечаем большой праздник, радуемся тёплой погоде, продолжаем поиски бензина.

Жарко и сухо

Второй день подряд в Липецке будет от +28 до +30 градусов и преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Гагарина, 77а;
– ул. Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а;
– ул. Качалова, 1, 3, 5;
– ул. Светлова 31;
– ул. Ярославская, 19.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Асфальтная, 33а;
– ул. Байкальская, 29;
– ул. Владивостокская;
– ул. Владимирская, 44;
– ул. Краснодарская;
– ул. Майская, 18, 21;
– ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
– ул. Пензенская;
– ул. Пришкольная;
– ул. Речная, 20;
– ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
– ул. Таёжная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
– ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
– ул. Уступная, 2, 26;
– ул. Ушинского, 10, 10а, 16.
– ул. Фруктовая, 3;
– ул. Южная;
– пос. Дачный;
– пос. Новая жизнь;
– с. Казинка.

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С 13:00 до 17:00 погаснут лампочки:

– ул. Амурская;
– ул. Гайдара, 8, 21, 23, 23а, 25.

С 16:00 до 22:00 погрузятся во мрак:

– ул. имени К.Е. Ворошилова, 7.

Пробки

Бензина нет, а пробки есть. О заторах липчан предупредят «Яндекс-карты», которые лучше всегда держать под рукой.


Бензин

Кто сказал, что проблему нехватки бензина не решить?! Создали аж три сервиса, которые подскажут, на каких заправках ещё осталось горючее, например – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, основанный на сведениях волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

В Липецк из Тамбова переехать стало сложнее

На Соколе закрыли часть моста через реку Воронеж по направлению из Тамбова в Липецк.

В региональном минтрансе объяснили это устройством нового покрытия на мосту и предупредили, что неудобства продлятся несколько дней, не уточнив количество.

Яблочный спас

Сегодня православные празднуют Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (по старому стилю 6 августа). На Руси этот праздник известен как Яблочный Спас, он же – Второй Спас (после Медового Спаса).

Ещё в позапрошлом и начале прошлого века считался одним из главных дней года. В деревнях устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Можно вспомнить рассказ «Антоновские яблоки» Ивана Бунина. 
В этот день устраивали ярмарки яблок, а люди, имевшие сады, считали своим долгом угостить плодами больных, нищих и т.д. Нарушивших этот обычай считали людьми непорядочными. А ещё считалось, что после Яблочного спаса ночи становились по-настоящему холодными.

Во многих странах сегодня отмечают и Всемирный день фотографии (англ. World Photography Day) – праздник и любителей, и профессионалов фото. Учреждён сравнительно недавно – в 2009 году.

Мастерство съемки

В 12:00 в Детской школе искусств №6 (пр-д Сержанта Кувшинова, 4) в день фотографии пройдёт мастер-класс по предметной мобильной съёмке (12+).

Подрастающему поколению расскажут, как держать в руках камеру и поделятся секретами, которые помогут запечатлеть «самый важный миг».

Занятие для малышни

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) вновь приглашают в обосную группу «Кроха» (0+).

Рассчитано на детей 3–5 лет в рамках проекта «Играй-читай». На занятиях продолжительностью 45 минут юных любителей книг ждут знакомство с красочными изданиями, чтение вслух, игры, творческие задания и общение со сверстниками. Все встречи проходят вместе с родителями, что делает атмосферу семейной.

Природа

В 11:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) пройдёт экологический экскурс «Я с книгой открываю мир природы» (6+).

Подойдет и для малышей, и для ребят постарше. Что почитать о природе, о земном шаре, об окружающем мире.

Стихобиатлон

В 18:33 в большом шатре на Зелёном острове вновь состоятся актёрские тренинги проекта Стихобиатлон «Км/вслух» (12+).

Мастерица и актриса «Театра Под Деревом» Дина Кюнбергев заставит повторить всё, что ученики осваивали летом – работу с голосом, умение двигаться, ракрепощаться и т.д. В День фотографии к проекту сегодня присоединится и мастер камеры Дмитрий Учкин, который расскажет, как позировать так, чтобы вышел на редкость удачный кадр.

Мероприятие при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

Четвероногие и крылатые коллеги

В каждой 12-й компании в России работают животные, выяснили в SuperJob.

Речь идёт не только о служебных собаках. Так, недавно в Санкт-Петербурге работу сменил… кот, перейдя из Эрмитажа на службу в цирк. Согласно оферу, хвостатый будет работать за еду, служебное жилье и ветеринарный полис ДМС.

В 8% компаний бок о бок с людьми трудятся представители разнообразного мира фауны: собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, верными помощниками человека всегда являлись лошади.

Увольнения тайное и явное

70% липчан в опросе SuperJob признались, что им доводилось искать новое место работы, ещё не уволившись со старого.

Среди обладателей высшего образования так делали 74%. При этом многие не делают из предстоящей смены работы тайны: инкогнито ищут работу 31% желающих уволиться. Мужчин среди них больше – 33% против 29% у женщин.

А вот 30%, решив поменять деятельность, сначала увольняются с предыдущего места, так просто не могут по-другому, но вовсе не из моральных обязательств. («Сначала увольнение, а потом поиск. Если работаешь с утра до вечера, то как найдешь новое место?»

Дорогие липчане! Во второй рабочий день недели продолжаем трудиться, отдыхать и читать новости. С последним как обычно поможет GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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