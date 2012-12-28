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В России
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сегодня, 05:35
Показатель распроданности квартир в новостройках сократился до минимальных 55%
Согласно исследованию, по данным «Известий», самая неблагоприятная ситуация сложилась в Краснодаре. Там в новостройках высокой степени готовности продано лишь 34% квартир. В Челябинске этот показатель составляет 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%.
Лучше всего дела с распроданностью обстоят в Москве — 70%, Ростове-на-Дону — 63%, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми — по 62%.
Несмотря на эти цифры, девелоперы продолжают наращивать площадь строительства. В середине лета она превысила отметку в 120,2 млн кв. м. Если рост продолжится, то осенью объем текущего строительства достигнет максимума за всю историю наблюдений — более 121 млн кв. м, прогнозируют авторы исследования.
«Рекордный рост площадей на фоне не самого высокого спроса на жилье — следствие инертности строительного рынка», — считает руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.
Он напомнил, что в этом году сохранялась положительная динамика запусков новых проектов, причем, в начале года она была максимальной за все время.
«Это проекты, работа по которым началась еще два, а то и три года назад, но площади закономерно копятся. Ожидаем, что уже в следующем году будет наблюдаться сокращение объемов строительства, потому что все средства стимулирования покупательского спроса в настоящее время фактически исчерпаны», — полагает Ян Гравшин.
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