Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водителя липецкой маршрутки хватил удар прямо в рейсе
Происшествия
Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Общество
«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал
Общество
Водитель мотоблока погиб в ДТП в Липецкой области
Происшествия
Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт
Общество
Из пруда вытащили тело мужчины
Происшествия
Водитель «Лады» погиб в столкновении со «Сканией»
Происшествия
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
Посетителю бара «Дружба» сломали нос: суд переквалифицировал дело
Происшествия
Читать все
«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно
Происшествия
24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом
Происшествия
Похитителя сейфа нашли по бороздам-царапинам на асфальте
Происшествия
Менеджер маркетплейса пойдет под суд за хищение товаров на полмиллиона рублей
Происшествия
Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд
Общество
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Общество
Ночь Липецкая область провела в режиме воздушной опасности
Происшествия
Семерых клиентов обманули при заказе спортивного питания
Происшествия
Сегодня в Липецке: Яблочный спас, предприятия начали использовать на работе лошадей
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
103
сегодня, 05:35

Показатель распроданности квартир в новостройках сократился до минимальных 55%

Процент распроданности жилья в России упал до рекордно низкого уровня. По итогам июля в среднем по стране продано лишь 55% квартир в тех домах, которые планируется сдать до конца текущего года. Эти данные приведены в исследовании проекта о недвижимости «Движения» на основе данных ЕИСЖС по городам-миллионникам.

Согласно исследованию, по данным «Известий», самая неблагоприятная ситуация сложилась в Краснодаре. Там в новостройках высокой степени готовности продано лишь 34% квартир. В Челябинске этот показатель составляет 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%.

Лучше всего дела с распроданностью обстоят в Москве — 70%, Ростове-на-Дону — 63%, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми — по 62%.

Несмотря на эти цифры, девелоперы продолжают наращивать площадь строительства. В середине лета она превысила отметку в 120,2 млн кв. м. Если рост продолжится, то осенью объем текущего строительства достигнет максимума за всю историю наблюдений — более 121 млн кв. м, прогнозируют авторы исследования.

«Рекордный рост площадей на фоне не самого высокого спроса на жилье — следствие инертности строительного рынка», — считает руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Он напомнил, что в этом году сохранялась положительная динамика запусков новых проектов, причем, в начале года она была максимальной за все время.

«Это проекты, работа по которым началась еще два, а то и три года назад, но площади закономерно копятся. Ожидаем, что уже в следующем году будет наблюдаться сокращение объемов строительства, потому что все средства стимулирования покупательского спроса в настоящее время фактически исчерпаны», — полагает Ян Гравшин.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить